РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

Марія Николишин
6 жовтня 2025, 09:23
70
Працівники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла через атаку РФ.
Нічний удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія атакували Одеську область Шахедами
  • Відомо про влучання у промисловий об’єкт
  • Також є влучання в енергетичний об'єкт в Чернігівській області

У ніч на понеділок, 6 жовтня, країна-агресор Росія вкотре атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу Шахед. Відомо про влучання у промисловий об’єкт, там виникла пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини Шахедами", - написав він.

За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.

"Обійшлося без жертв та руйнувань", - додав Кіпер.

Влучання в енергетичний об'єкт

Варто додати, що вночі ворог також обстрілював Ічнянщину в Чернігівській області. В Чернігівобленерго наголосили, що зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння — робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Скільки Шахедів виробляється в РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у сприятливих умовах росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво Шахедів приблизно на 10%.

"Якщо зараз роcіяни виробляють 100 на добу, наступного місяця це може бути 110, далі 120, потім 130, 150. В такому темпі вони теоретично можуть вийти на 500 Шахедів на добу, але для цього треба не лише стабільні поставки, а й будівництво нових заводів і виробничих ліній", - підкреслив він.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 жовтня російські окупанти масовано атакували Харків. У місті пролунало багато вибухів. За попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя.

У ніч на 5 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. Основною ціллю атаки ворога стала Львівська область.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що під час нічної масованої атаки 5 жовтня російські війська завдали ударів по Україні, використовуючи різні засоби ураження з кількох напрямків, фактично взявши Львівщину у півкільце.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

