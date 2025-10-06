РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

Працівники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла через атаку РФ.

Нічний удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Росія атакували Одеську область Шахедами

Відомо про влучання у промисловий об’єкт

Також є влучання в енергетичний об'єкт в Чернігівській області

У ніч на понеділок, 6 жовтня, країна-агресор Росія вкотре атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу Шахед. Відомо про влучання у промисловий об’єкт, там виникла пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини Шахедами", - написав він.

За його словами, попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.

"Обійшлося без жертв та руйнувань", - додав Кіпер.

Влучання в енергетичний об'єкт

Варто додати, що вночі ворог також обстрілював Ічнянщину в Чернігівській області. В Чернігівобленерго наголосили, що зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння — робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Скільки Шахедів виробляється в РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у сприятливих умовах росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво Шахедів приблизно на 10%.

"Якщо зараз роcіяни виробляють 100 на добу, наступного місяця це може бути 110, далі 120, потім 130, 150. В такому темпі вони теоретично можуть вийти на 500 Шахедів на добу, але для цього треба не лише стабільні поставки, а й будівництво нових заводів і виробничих ліній", - підкреслив він.

