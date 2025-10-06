'Стратегічна мета Росії': генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

Росія завдала нової масованої атаки по енергетиці, запустивши сотні дронів і ракет.

Кремль посилює тиск терором, щоб змусити Україну до переговорів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України

Випущено понад 50 ракет і майже 500 дронів

Удари завдали по кількох регіонах країни

Росія влаштувала чергову масштабну атаку по Україні, зосередивши удари на об’єктах енергетики. За повідомленням, ворог випустив понад 50 ракет і близько 500 безпілотників, що ставить під загрозу життєздатність регіонів напередодні опалювального сезону.

Мета Кремля

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив мотиви Кремля:

"Стратегічна мета Росії – перемогти дух українців завданням ударів по енергетиці, цивільних, школах, садочках. Путін намагається знищити життєзабезпечення кожного регіону та області. Це його головна ідея."

Він додав, що Москва сподівається через терор примусити українців та владу погодитися на російські умови:"Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії," — наголосив Маломуж.

Ризик нових хвиль атак

За словами генерала, Росія повертається до тактики масованого щоденного обстрілу з використанням дронів і ракет, прицільно атакуючи різні регіони — від Києва до заходу країни. Він попередив про можливість повторних хвиль атак: "Маючи ще близько 400 різних типів ракет, Путін може запускати чергові партії в найближчий період, тому треба зважати на сигнали тривоги," — підкреслив Маломуж.

Експерт також закликав посилити захист від дронів, атакувати ворожі пускові установки та нарощувати ППО, зазначивши, що захист України — це також захист всієї Європи.

Шахед / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка енергетичних ризиків

Як писав Главред, Росія продовжує активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України, особливо на тлі наближення зимового періоду. Навіть цієї ночі ворог завдавав ударів по критичних об’єктах, що створює реальний ризик відключень електроенергії в окремих областях.

За словами військового експерта та бійця Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Мусієнка в ефірі 24 Каналу, Україна має чіткий план дій на випадок таких надзвичайних ситуацій. Він також наголосив, що наша держава постійно комунікує з міжнародними партнерами щодо необхідності посилення системи протиповітряної оборони, щоб мінімізувати наслідки атак та гарантувати енергетичну стабільність.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, в ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 і "Кинджалами".

Згодом з'явилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Також президент Володимир Зеленський доручив перевірити правдивість звітів із регіонів, що постраждали від нічного масованого удару Росії, та з’ясувати реальні потреби місцевих громад.

Про персону: Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

