РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графіки

Руслана Заклінська
7 жовтня 2025, 12:07
У Чернігівській області діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.
РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графіки
РФ атакувала Чернігівщину / Колаж: Главред, фото: Чернігівська ОВА, facebook.com/Олександр Селіверстов

Що відомо:

  • У Прилуках 61 тисяча абонентів залишилася без світла
  • Через атаку БпЛА запроваджено погодинні відключення у двох чергах
  • Внаслідок атаки загорівся склад із зерном

У ніч на вівторок, 7 жовтня, РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у місті Прилуки Чернігівської області. Без електропостачання залишилася понад 61 тисяча абонентів. Про це повідомило "Чернігівобленерго".

Вночі Прилуки стали ціллю атаки дронів-камікадзе "Шахед", спрямованих на критичну інфраструктуру. Внаслідок удару був пошкоджений один з об'єктів енергетичної системи. Постраждалих від атаки БпЛА немає.

"Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Через атаку на Чернігівщині були введені погодинні відключення електроенергії. Енергетики працюють над оперативним відновленням живлення.

"На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами", - повідомили в "Укренерго".

Удар по Чернігову

Крім цього, внаслідок дронових атак у Чернігові сталася пожежа у житловому будинку, пошкоджено об’єкт енергомережі. За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, один цивільний чоловік отримав незначні травми, але від госпіталізації відмовився.

За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, щоб уникнути повного знеструмлення міста, енергетики маневрують електрикою в мережах, надаючи пріоритет критичній інфраструктурі та житловим будинкам. Через такі переключення іноді виникають аварії, тому графіки відключень можуть не збігатися з оголошеними.

"Попри атаки, всі об’єкти критичної інфраструктури були захищені, тому ворогу не вдається одночасно занурити все місто в повну темряву. "Чернігівводоканал" забезпечує подачу води та роботу каналізації, хоча через перепади електроживлення іноді трапляються аварії", - зазначив він.

  • Атака по Чернігівській області 7 жовтня
    Атака по Чернігівській області 7 жовтня Фото: Чернігівська ОВА
  • Атака по Чернігівській області 7 жовтня
    Атака по Чернігівській області 7 жовтня Фото: Чернігівська ОВА
  • Атака по Чернігівській області 7 жовтня
    Атака по Чернігівській області 7 жовтня Фото: Чернігівська ОВА
  • Атака по Чернігівській області 7 жовтня
    Атака по Чернігівській області 7 жовтня Фото: ДСНС Чернігівщини

Атака на аграрне підприємство

Голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив, що російські дрони також завдали удару по одному з аграрних підприємств Чернігівщини. Влучання сталося по складу, де зберігалося зерно.

"Внаслідок влучання кількома ударними дронами "Шахед" по цивільному обʼєкту, відбулось займання, пожежі", - зазначив Селіверстов.

За даними ОВА, у Корюківському районі ще один дрон поцілив у інфраструктурне підприємство. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, спричинені ударами.

Атак РФ в ніч на 7 жовтня - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 7 жовтня в Сумах прогриміли вибухи, у місті частково зникло електропостачання. Загрозу руху ворожих дронів та застосування авіаційних засобів попереджали ЗСУ.

Також Росія атакувала Полтавщину дронами. Внаслідок ударів сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок, господарські та складські приміщення, а також енергетичний об’єкт.

Крім цього, у Сумах внаслідок атак постраждали житлові будинки та частина міста залишилася без електрики. Віцепрем’єр Кулеба зазначив, що Росія намагається холодом і темрявою зірвати опалювальний сезон і паралізувати Укрзалізницю.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чернігова війна в Україні Чернігівська область новини України атака дронів
