"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

Дрони вже над Європою, але всі роблять вигляд, що це не справжня війна.

Європа не хоче воювати і чекає, поки Путін втомиться / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головні тези Бондарєва:

Європа готова до переговорів із Путіним і чекає, коли Росія "втомиться"

Європейські країни не хочуть мілітаризуватися

Термін "гібридна війна" заспокоює західне суспільство

Європа готова домовлятися з Кремлем і чекає, поки Росія втомиться. Причина в тому, що європейські країни не хочуть мілітаризуватися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

За його словами, європейські лідери вважають, що Росію перемогти неможливо. Для них це - категорія неможливого, і тому залишається чекати, поки вона втомиться. Коли ж РФ втомиться воювати - тоді, за їхньою логікою, з нею можна буде спокійно домовитися, і, на загальне задоволення, підписати який-небудь документ.

"Європа в будь-який момент готова домовлятися з Путіним: вони про це, як і раніше, говорять, на це сподіваються і на це розраховують", - сказав Бондарєв.

Дипломат вважає, що Європа перебуває в ілюзії, оскільки не хоче мілітаризуватися.

"Справжня мілітаризація починається з визнання того, що мирний час скінчився і, мабуть, доведеться воювати. Європейці цього не хочуть. Зрозуміло - ніхто не хоче втрачати звичний комфорт, якому поки що безпосередньо нічого не загрожує. Однак уже зараз дрони літають над європейськими країнами, літаки залітають на 12 хвилин, аеропорти закривають через ті самі дрони. Сьогодні дрон, завтра - ще, післязавтра може впасти ракета", - сказав Бондарєв.

Він нагадав, що Данія прямо говорить, що проти РФ веде проти них гібридну війну. При цьому слово "гібрид" змушує людей заспокоюватися: "Ну так, гібрид - це не справжнє, не серйозно, нехай цим займаються фахівці, а ми будемо жити далі".

"Але головне - слово "війна". Яким би не був її формат - гібридним чи класичним - не важливо. Це війна: ворожі дії, націлені на ліквідацію вашого становища і його погіршення. Це європейцям дуже складно прийняти. Вони не хочуть цього визнавати і не хочуть втрачати свої ілюзії", - вважає дипломат.

Гібридна агресія РФ проти Європи

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин.

Представник НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

У ніч на 25 вересня невідомі дрони знову помітили в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт Ольборг. Також дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів - в Есбйорзі, Сьоннербордзе і Скрідструпі.

Міністр оборони Данії зазначив, що наразі немає доказів зв'язку інцидентів із Росією. Проте уряд Данії розцінює триваючі прольоти безпілотників над аеропортами країни як гібридні атаки. Міністр юстиції країни Петер Хуммельгор заявив, що мета цих дій - "посіяти страх".

Навіщо РФ атаковала Польщу дронами: думка ескперта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу у ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США та Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

