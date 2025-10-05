Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

У регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби для ліквідації наслідків обстрілів.

Президент закликав з’ясувати реальні потреби громад / Колаж: Главред, фото: pexels, ОП

Коротко:

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити правдивість звітів із регіонів, що постраждали від нічного масованого удару Росії, та з’ясувати реальні потреби місцевих громад. Про це йдеться в заяві глави держави.

"Доручив бути в регіонах — перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей", — наголосив президент.

У постраждалих областях працюють ремонтні бригади

За словами Зеленського, у постраждалих областях уже працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби. Він подякував рятувальникам ДСНС, працівникам Нацполіції та всім, хто долучився до ліквідації наслідків обстрілів.

"Важливо, що бізнеси також допомагають. І це потрібно — щоб громади і вся держава були підтримані нашими підприємцями", — зазначив глава держави.

Президент провів наради щодо прискорення відновлення

Президент також повідомив, що 5 жовтня провів наради з прем’єр-міністром, керівником "Нафтогазу" та іншими посадовцями, аби прискорити відновлювальні роботи та надати необхідну допомогу людям.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Де в Україні можуть вимикати електрику через удари РФ – думка експерта

Раніше Главред писав, що Росія продовжує посилювати удари по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими. Як повідомив військовий експерт і боєць Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу, ризик відключень електроенергії все ще залишається в кількох областях.

За його словами, Україна має чіткий план дій на випадок повторних атак і постійно наголошує міжнародним партнерам на необхідності зміцнення системи протиповітряної оборони.

"Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання", — пояснив експерт.

Мусієнко зазначив, що саме енергетика знову залишається одним із головних напрямків ударів РФ, адже ворог прагне дестабілізувати тил і ускладнити підготовку України до опалювального сезону.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 і "Кинджалами".

Нагадаємо, що уночі 3 жовтня ворог атакує Полтаву крилатими ракетами та безпілотниками. Перша інформація про пуски з’являється близько 01:00 у Telegram Повітряних сил ЗСУ та кілька разів оновлюється.

Крім того, серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ, унаслідок чого відомо про загиблу та поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

