Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

Руслан Іваненко
5 жовтня 2025, 18:47
315
У регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби для ліквідації наслідків обстрілів.
Зеленский, Энергетика
Президент закликав з’ясувати реальні потреби громад / Колаж: Главред, фото: pexels, ОП

Коротко:

  • Зеленський доручив перевірити звіти з постраждалих регіонів
  • У громадах працюють ремонтні бригади, енергетики й комунальники
  • Президент провів наради для прискорення відновлювальних робіт

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити правдивість звітів із регіонів, що постраждали від нічного масованого удару Росії, та з’ясувати реальні потреби місцевих громад. Про це йдеться в заяві глави держави.

"Доручив бути в регіонах — перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей", — наголосив президент.

відео дня

У постраждалих областях працюють ремонтні бригади

За словами Зеленського, у постраждалих областях уже працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби. Він подякував рятувальникам ДСНС, працівникам Нацполіції та всім, хто долучився до ліквідації наслідків обстрілів.

"Важливо, що бізнеси також допомагають. І це потрібно — щоб громади і вся держава були підтримані нашими підприємцями", — зазначив глава держави.

Президент провів наради щодо прискорення відновлення

Президент також повідомив, що 5 жовтня провів наради з прем’єр-міністром, керівником "Нафтогазу" та іншими посадовцями, аби прискорити відновлювальні роботи та надати необхідну допомогу людям.

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Де в Україні можуть вимикати електрику через удари РФ – думка експерта

Раніше Главред писав, що Росія продовжує посилювати удари по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими. Як повідомив військовий експерт і боєць Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу, ризик відключень електроенергії все ще залишається в кількох областях.

За його словами, Україна має чіткий план дій на випадок повторних атак і постійно наголошує міжнародним партнерам на необхідності зміцнення системи протиповітряної оборони.

"Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання", — пояснив експерт.

Мусієнко зазначив, що саме енергетика знову залишається одним із головних напрямків ударів РФ, адже ворог прагне дестабілізувати тил і ускладнити підготовку України до опалювального сезону.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 і "Кинджалами".

Нагадаємо, що уночі 3 жовтня ворог атакує Полтаву крилатими ракетами та безпілотниками. Перша інформація про пуски з’являється близько 01:00 у Telegram Повітряних сил ЗСУ та кілька разів оновлюється.

Крім того, серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ, унаслідок чого відомо про загиблу та поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

18:52Фронт
Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

18:47Синоптик
Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

18:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Останні новини

19:54

Чи дасть Трамп "Томагавки" Україні?

19:52

"Агресор" вимагає "справедливості" – у РФ обурені рішенням ФІФА щодо Ізраїлю

19:43

Чому батько короля Данила Галицького "був крокодилом": історик розкрив нюансВідео

19:26

Китайський гороскоп на завтра 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

18:52

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
18:47

Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

18:47

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

18:01

Атака РФ по Україні: Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський

17:59

Вчені відкрили новий спосіб вимірювання часу - що змінюєтьсяВідео

Реклама
17:42

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиноюФото

17:36

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

17:32

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:07

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

16:30

Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війниПогляд

16:17

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

15:50

Вважали скарбом і носили як талісман: розкрито секрет скляних кульок із СРСРВідео

15:34

На Вінниччині рибалка спіймав трофейну рибу: "річковий монстр" важить 40 кг

15:14

Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:12

Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

14:42

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

Реклама
14:29

Наречена шокована: подруга відмовилася йти до вівтаря через дивну причину

14:29

Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

14:18

Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первісткаВідео

14:06

Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявоюВідео

13:50

Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

13:39

Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

13:23

Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

12:59

Забудьте про скребки: геніальний спосіб моментально прибирає жир зі скла духовкиВідео

12:46

"Всі загинули": щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

12:21

Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

12:18

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

12:07

Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

11:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

11:02

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілуФото

10:56

Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову

10:41

До України повертається тепло: у яких регіонах розігріє до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 жовтня: Водоліям - сумніви, Рибам - казка

10:00

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв

09:59

РФ била по Львівщині ракетами та дронами: є жертви, на місці прильотів пожежіВідео

09:51

Яким областям України взимку загрожують відключення світла: прогноз експерта

Реклама
09:10

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

09:00

У Києві нагородили кращих вчителів 2025 року за версією Global Teacher Prize Ukraine актуально

08:59

"Тяжка ніч": росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежіФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

РФ била по житлових будинках у Запоріжжі: що відомо про жертву, поранених і прильотиФото

07:21

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"Відео

05:48

"Буде чудовим татом": переможниця "Холостяка" зробила важливу заяву

05:39

РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 та "Кинджалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

04:30

Потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фінансова фортуна 5 жовтня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти