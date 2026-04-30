Заяви Путіна про припинення вогню можуть бути пасткою - ISW

Путін розповів Трампу про свою версію війни в Україні.

Як Путін використав розмову з Трампом

Ключові тези:

Путін обговорив з Трампом війну в Україні

Диктатор вважає, що Росія досягне цілей так званої "спеціальної військової операції"

Він продовжує просувати свої зусилля щодо когнітивної війни

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін 29 квітня провели телефонну. Однією з головних тем обговорень стало врегулювання війни РФ проти України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час розмови Путін сказав, що Росія готова до тимчасового припинення вогню на час Дня перемоги. Трамп, зі свого боку, підтримав пропозицію.

Під час розмови диктатор також розповідав Трампу свою версію подій російсько-української війни. Наприклад, він повідомив, що від початку 2025 року Росія нібито передала Україні понад 20 тисяч тіл загиблих, а натомість отримала понад 500 тіл.

Крім того, Путін описував ситуацію на фронті та заявив, що російські війська просуваються вперед.

Диктатор додав, що Росія досягне цілей так званої "спеціальної військової операції", однак, все ж, віддає перевагу переговорам.

"Путін використав свою телефонну розмову 29 квітня з президентом США Дональдом Трампом, щоб підтвердити свою відданість початковим воєнним цілям та просувати свої зусилля щодо когнітивної війни", - наголошують аналітики.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що переорієнтація уваги США на Близький Схід знизила тиск на Росію та створює ризик затягування війни.

Офіційна представниця МЗС країни-агресорки Росії Марія Захарова заявила про нібито готовність Москви до дипломатичного закінчення війни проти України. Однак у Кремля є кілька вимог.

Водночас ГУР вдалося отримати документи, які свідчать про те, що Росія готує посилення мобілізаційних заходів та нові наступальні операції у війні проти України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

