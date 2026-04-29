Може змінити хід війни: Волкер назвав головний козир України

Анна Ярославська
29 квітня 2026, 08:49оновлено 29 квітня, 10:03
Країна-агресор Росія не ставиться до мирних переговорів серйозно, і Україна це добре розуміє.
Курт Волкер, Путін
Росія не зацікавлена у мирі та використовує переговори як зброю, вважає Курт Волкер

Головні тези Волкера:

  • Росія використовує мирні переговори як інструмент тиску
  • Москва намагається посилити тиск США на Україну
  • Увага Штатів зосереджена на війні з Іраном
  • Україна отримала важливі козирі завдяки ударам по стратегічних об'єктах РФ

Росія не демонструє серйозної зацікавленості у досягненні мирної угоди. Вона висуває максималістські вимоги та використовує переговори як інструмент тиску на Україну, а також спосіб спонукати Сполучені Штати чинити цей тиск. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер.

За його словами, росіяни намагаються зацікавити американських переговорників перспективами бізнес-угод після скасування санкцій у надії, що це підштовхне їх до посилення тиску на Україну.

"Тож Росія не веде ці переговори серйозно. Україна це добре розуміє, але водночас бере участь у переговорах, адже для неї важливо не виглядати стороною, яка не прагне миру або не готова до діалогу", — сказав Волкер в інтерв’ю Українському радіо.

Він додав, що США зараз переключили увагу на Іран і на пошук домовленостей у цьому напрямку. Тому переговорному процесу щодо російсько-української війни зараз практично не приділяють уваги.

Водночас Волкер вважає, що "Україна отримала важливі козирі".

"Україна здатна завдавати ударів на великі відстані по території Росії, зокрема по об’єктах нафтового експорту, які критично важливі для фінансування війни. Отже, зараз складається ситуація, яка все більше грає на користь України", – пояснив він.

Волкер упевнений: якщо ця тенденція збережеться, то вона може створити умови, за яких Росія буде змушена погодитися на припинення вогню.

"Росія все ще вважає за краще продовжувати атаки і висувати вимоги, використовуючи переговори як інструмент для отримання додаткових вигод. Але цілком можливо, що ми врешті-решт дійдемо до реального припинення вогню, і це було б позитивним результатом", - резюмував ексспецпредставник Держдепу.

Як писав Главред, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України. При цьому Лавров вважає, що американській владі зараз важливо "швидко придумати якусь розв'язку" щодо війни на Близькому Сході, а також ситуації в Україні.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з Володимиром Зеленським, але тільки на етапі завершального оформлення домовленостей. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що такі заяви спрямовані не стільки на Україну, скільки на зовнішніх геополітичних гравців.

Президент США Дональд Трамп обговорив із британським королем Чарльзом III ситуацію з війною в Україні та плани російського диктатора Володимира Путіна. Під час офіційної зустрічі в Білому домі Трамп нібито сказав британському монарху, що "Путін хоче війни".

Тим часом посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав п'ять теоретичних сценаріїв завершення війни.

Хто такий Курт Волкер?

Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

