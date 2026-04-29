Трамп провів нові переговори з Путіним: з якою пропозицію щодо війни виступив Кремль

Під час розмови з Трампом Путін заявив про нібито готовність до перемир’я, водночас просуваючи власні наративи щодо війни та умов її завершення.

Переговори Трампа і Путіна - що говорили про Україну та війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін заявив про ідею організувати перемир'я 9 травня

Російський диктатор заявив про намір досягти всіх цілей так званої "СВО"

Президент США Дональд Трамп провів нові переговори з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Розмова тривала півтори години. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Путін сказав Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги, Трамп це підтримав", - заявив він. відео дня

В ході розмови Путін цинічно поскаржився Трампу про "суто терористичні методи атак" на цивільні об'єкти, ймовірно, маючи на увазі удари українських дронів по російських НПЗ. При цьому, російський диктатор не згадував про удари дронів, ракет і бомб по цивільних цілях на території України.

За словами Ушакова, під час розмови Дональд Трамп повідомив Володимиру Путіну, що домовленість щодо врегулювання війни в Україні нібито вже близька.

У відповідь Путін поінформував про ситуацію в зоні бойових дій, стверджуючи, що російські війська нібито начебто мають перевагу. Він також заявив, що поставлені цілі так званої "СВО" будуть досягнуті, хоча Росія, за його словами, віддає перевагу досягнення поставлених завдань шляхом дипломатії.

"Для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів Зеленський повинен позитивно відреагувати на відомі пропозиції, викладені раніше", - сказав воєнний злочинець Путін.

Також він заявив, що з початку 2025 року Росія нібито передала Україні понад 20 тисяч тіл загиблих, тоді як отримала трохи більше 500.

Путін позитивно оцінив рішення Трампа продовжити режим припинення вогню навколо Ірану, вважаючи, що це сприятиме стабілізації ситуації.

Трамп зі свого боку поділився власною оцінкою подій на Близькому Сході. Під час розмови Путін наголосив, що можливий сценарій наземної операції проти Ірану є неприйнятним і становить серйозну небезпеку.

Сторони також обговорили потенціал розвитку взаємовигідної співпраці в економічній та енергетичній сферах. Крім того, вони домовилися підтримувати подальші контакти як на особистому рівні, так і через своїх помічників.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Що сказав Трамп про переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу заявив, що під час переговорів з Путіним торкався кількох різних тем, переважно про Україну, і у нас вийшла дуже хороша розмова.

"Гадаю, ми відносно швидко знайдемо рішення, сподіваюся. Я думаю, він хотів би бачити рішення, можу вам сказати, і це добре", - повідомив глава Білого дому.

Трамп заявив Путіну, що для нього значно важливішою є участь Росії у припиненні війни проти України, адже саме цього прагнуть і інші сторони. За його словами, вони коротко обговорили це питання, а також дійшли згоди, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

"Я запропонував невелике перемир'я, і я думаю, що він (Путін, - ред.) може це зробити. Він може оголосити щось, пов'язане з цим. Навіть якщо це невелике перемир'я, адже гине так багато людей, це так безглуздо, про допомогу. Я сказав: "Перш ніж ти допоможеш мені, я хочу, щоб ти закінчив свою війну". Тож ми добре поговорили. Я знаю його давно. Гадаю, він був готовий укласти угоду ще деякий час тому. Гадаю, деякі люди ускладнили йому укладення угоди, але ми більше говоримо про Україну. Я думаю, що Україна, з військової точки зору, зазнала поразки, так? Ви цього не дізнаєтеся, читаючи фейкові новини, але з військової точки зору, подивіться, у них є ВМС. У них було 159 кораблів. Зараз кожен корабель лежить на дні. Як правило, це досить непогано", - сказав Трамп.

Однак, в цьому контексті варто зазначити, що говорячи про "війському поразку" Трамп, ймовірно, переплутав Україну з Іраном. Ще тиждень тому про ці самі "159 потоплених іранських кораблів" він уже писав у дописі в Truth Social.

Допис Трампа / Скріншот

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна здійснює потужні удари по об’єктах на території Росії на відстані понад 1500 кілометрів по прямій, і цей радіус ураження з часом зростатиме, заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про нібито готовність Москви до дипломатичного завершення війни, однак підкреслила, що Кремль висуває низку умов і не піде на компроміси, які, на його думку, суперечать інтересам РФ.

Окрім цього, за словами Зеленського, Росія готується до посилення мобілізації та нових наступальних дій. Про це свідчать документи російського Генштабу, які вдалось роздобути ГУР МО.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

