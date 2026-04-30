Війна може затягнутися: Зеленський назвав тривожний сигнал із Вашингтона

Анна Ярославська
30 квітня 2026, 07:04оновлено 30 квітня, 07:37
Росія не відчуває тиску, наголосив президент.
Володимир Зеленський
Зміщення уваги США на Близький Схід послабило тиск на Росію / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головні тези Зеленського:

  • Війна в Україні може затягнутися
  • США повинні посилити тиск на РФ
  • Послаблення санкцій дозволяє Кремлю фінансувати війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переорієнтація уваги США на Близький Схід знизила тиск на Росію та створює ризик затягування війни.

За його словами, Москва не зможе рухатися до миру без більш рішучих дій з боку Вашингтона. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Newsmax.

"Ми всі хочемо зупинити цю війну. Проблема в тому, що пріоритети Сполучених Штатів тепер змістилися на Близький Схід. Боюся, що якщо ми будемо вести лише переговори, Росія не відчує найважливішого, що Америка може нам дати, — тиску на неї", — зазначив Зеленський.

За словами президента, військова підтримка України з боку США триває, незважаючи на ослаблення дипломатичного тиску.

"Сполучені Штати могли б чинити тиск за допомогою нових санкцій, але зараз вони їх скасовують через Близький Схід, і ми це відчуваємо. І я, звичайно, боюся, тому що Росія не відчуває тиску, і для них це нормально — продовжувати вести війну таким чином", — сказав він.

За словами Зеленського, послаблення санкцій щодо російської нафти на тлі напруженості на Близькому Сході дозволило Кремлю продовжити фінансування військових дій.

"Я сподіваюся, що Америка поверне всі санкції. Я чув про це в ЗМІ. Думаю, можливо, я помиляюся. Держсекретар [Скотт] Бессент сказав, що це не на весь термін. Я сподіваюся, що вони знову їх запровадять", — додав президент України.

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп провів нові переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова тривала півтори години.

"Путін сказав Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги, Трамп це підтримав", — повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Сам Трамп під час брифінгу заявив, що під час переговорів з Путіним порушував кілька різних тем, переважно про Україну. У результаті вийшла дуже хороша розмова.

"Я запропонував невелике перемир'я, і я думаю, що він (Путін, — ред.) може це зробити. Він може оголосити щось, пов'язане з цим", — сказав президент США.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України. При цьому Лавров вважає, що американській владі зараз важливо "швидко придумати якусь розв'язку" щодо війни на Близькому Сході, а також ситуації в Україні.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про нібито готовність Москви до дипломатичного завершення війни, однак підкреслила, що Кремль висуває низку умов і не піде на компроміси, які, на його думку, суперечать інтересам РФ.

Про джерело: Newsmax

Newsmax — це американське новинне та медіавидання.

Було засноване в 1998 році Крістофером Радді.

Включає:

  • веб-сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журнали та цифрові продукти.

Видання вважається консервативним / правим (right-wing).

Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією.

Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News).

Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном.

Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

Зеленський зробив важливу заяву щодо фронту та ударів по Росії: що він сказав

Зеленський зробив важливу заяву щодо фронту та ударів по Росії: що він сказав

07:47Україна
Війна може затягнутися: Зеленський назвав тривожний сигнал із Вашингтона

Війна може затягнутися: Зеленський назвав тривожний сигнал із Вашингтона

07:04Україна
В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

01:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивує

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивує

Що не можна робити у свято 30 квітня: суворі прикмети

Що не можна робити у свято 30 квітня: суворі прикмети

Останні новини

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 30 квітня (оновлюється)

08:34

Новий етап ударів по РФ: що змінюється для ПутінаПогляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:47

Зеленський зробив важливу заяву щодо фронту та ударів по Росії: що він сказав

07:04

Війна може затягнутися: Зеленський назвав тривожний сигнал із Вашингтона

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
05:50

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026Відео

05:11

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

04:36

Все буде блищати: засіб за копійки видалить жир з кухні

04:30

Зірвуть головний куш: які знаки зодіаку скоро вступлять в еру великого успіху

Реклама
04:05

Як відбілити шкарпетки без дорогих засобів: проста домання суміш за копійкиВідео

03:30

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

03:03

Одеса може повністю зникнути: вчені попередили про реальну загрозуВідео

02:32

Як сказати українською "снять пелену с глаз" - правильні варіантиВідео

02:05

Загибель людства: Макс ошелешив своїм прогнозом і спрогнозував причину

01:18

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

00:00

Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

29 квітня, середа
23:49

Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

23:47

Лише один домашній засіб очистить унітаз до блиску: коштує копійкиВідео

23:16

Відновлювати зруйновані міста РФ не буде: сумний прогноз щодо майбутнього ТОТ

23:07

Секрет пишних бутонів клематіса: рецепт простого розчину замість стимуляторівВідео

Реклама
22:09

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:07

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

21:47

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

21:20

Повня 1 травня змінить усе: які знаки зодіаку чекає грошовий успіх та переломний момент

21:01

Ворог активно перекидає сили на важливий напрямок: що кажуть у ЗСУ

20:51

"Тепер Європа платить": у США висловилися щодо передачі зброї Україні

20:49

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний методВідео

20:35

Трамп провів нові переговори з Путіним: з якою пропозицію щодо війни виступив Кремль

20:00

Дощі та заморозки відступлять: синоптики назвали точну дату потепління

19:59

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивуєВідео

19:55

Як позбутися равликів без хімії: простий спосіб врятує весь садВідео

19:13

Чужа біда - понад усе: чотири знаки Зодіаку, які не вміють казати "ні"

19:08

Холод відступить: синоптики назвали дату повернення тепла на Черкащині

19:03

"Потьомкінські дєрєвні" під прапором РФ: Коваленко – про плани Москви щодо окупованих містПогляд

18:57

Простий трюк перевірить роботу холодильника: одна монетка створить справжнє дивоВідео

18:50

Скандал з допінгом: Мудрик отримав офіційний вердикт, яке покарання

18:40

Секрет садівників розкрито: півонії будуть радувати вас тижнями з одим вдалим сусідомВідео

18:34

100 балів для отримання громадянства: актор шоу "Дизель" розповів, як отримував паспорт

18:26

Секрет довговічності речей: вчені визначили найкращий цикл для прання

18:24

Дрони ЗСУ прорвались у тил РФ і вдарили по двох вертольотах: деталі операції

Реклама
18:17

Уряд зафіксував тариф на електроенергію - скільки платитимуть українці

18:15

Посилення тиску на РФ: Зеленський підписав нові санкції, хто потрапив під удар

17:46

Що не можна робити у свято 30 квітня: суворі прикмети

17:28

Весняні заморозки не відступають: що принесе кінець квітня на Дніпропетровщину

17:22

Вдарить мороз до -8: коли на Львівщині очікуються надзвичайні заморозки

17:15

Наш ворог мріяв би про закриття університету – ректор КНУ Бугров

17:14

Всього одна чайна ложка - і попелиця назавжди зникне з саду: як працює ця хитрість

17:11

Що буде, якщо насипати соду в сміттєве відро: результат здивує

16:52

У школах почали вимагати "Резерв+" у 17-річних: чи законні зміни та які є ризикиВідео

16:49

Чи можна носити чужу обручку: наслідки для життя та енергетики людини

