Війна може затягнутися: Зеленський назвав тривожний сигнал із Вашингтона

Росія не відчуває тиску, наголосив президент.

https://glavred.net/ukraine/voyna-mozhet-zatyanutsya-zelenskiy-nazval-trevozhnyy-signal-iz-vashingtona-10760726.html Посилання скопійоване

Зміщення уваги США на Близький Схід послабило тиск на Росію

Головні тези Зеленського:

Війна в Україні може затягнутися

США повинні посилити тиск на РФ

Послаблення санкцій дозволяє Кремлю фінансувати війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переорієнтація уваги США на Близький Схід знизила тиск на Росію та створює ризик затягування війни.

За його словами, Москва не зможе рухатися до миру без більш рішучих дій з боку Вашингтона. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Newsmax.

відео дня

"Ми всі хочемо зупинити цю війну. Проблема в тому, що пріоритети Сполучених Штатів тепер змістилися на Близький Схід. Боюся, що якщо ми будемо вести лише переговори, Росія не відчує найважливішого, що Америка може нам дати, — тиску на неї", — зазначив Зеленський.

За словами президента, військова підтримка України з боку США триває, незважаючи на ослаблення дипломатичного тиску.

"Сполучені Штати могли б чинити тиск за допомогою нових санкцій, але зараз вони їх скасовують через Близький Схід, і ми це відчуваємо. І я, звичайно, боюся, тому що Росія не відчуває тиску, і для них це нормально — продовжувати вести війну таким чином", — сказав він.

За словами Зеленського, послаблення санкцій щодо російської нафти на тлі напруженості на Близькому Сході дозволило Кремлю продовжити фінансування військових дій.

"Я сподіваюся, що Америка поверне всі санкції. Я чув про це в ЗМІ. Думаю, можливо, я помиляюся. Держсекретар [Скотт] Бессент сказав, що це не на весь термін. Я сподіваюся, що вони знову їх запровадять", — додав президент України.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп провів нові переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова тривала півтори години.

"Путін сказав Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги, Трамп це підтримав", — повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Сам Трамп під час брифінгу заявив, що під час переговорів з Путіним порушував кілька різних тем, переважно про Україну. У результаті вийшла дуже хороша розмова.

"Я запропонував невелике перемир'я, і я думаю, що він (Путін, — ред.) може це зробити. Він може оголосити щось, пов'язане з цим", — сказав президент США.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України. При цьому Лавров вважає, що американській владі зараз важливо "швидко придумати якусь розв'язку" щодо війни на Близькому Сході, а також ситуації в Україні.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про нібито готовність Москви до дипломатичного завершення війни, однак підкреслила, що Кремль висуває низку умов і не піде на компроміси, які, на його думку, суперечать інтересам РФ.

Про джерело: Newsmax Newsmax — це американське новинне та медіавидання. Було засноване в 1998 році Крістофером Радді. Включає: веб-сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журнали та цифрові продукти. Видання вважається консервативним / правим (right-wing). Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією. Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News). Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном. Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред