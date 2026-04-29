Представниця МЗС Росії озвучила ключові вимоги Кремля.

Кремль не хоче йти на компроміс з Україною

Що сказала Захарова:

Кремль готовий закінчити війну дипломатично

Україна має виконати кілька вимог щоб РФ погодилась на мир

Росія не погодиться на компроміси, які суперечать її інтересам

Офіційна представниця МЗС країни-агресорки Росії Марія Захарова заявила про нібито готовність Москви до дипломатичного закінчення війни проти України. Однак у Кремля є кілька вимог.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, Захарова вважає, що Україна та її союзники не мають переваги для того, щоб висувати вимоги Москві. Вона наголосила, що Кремль не погодиться на компроміси, які "суперечать інтересам РФ".

"Київ разом зі своїми західними спонсорами перебуває далеко не в тому становищі, щоб диктувати нам будь-які умови", - наголосила Захарова.

Представниця МЗС також назвала вимоги Кремля, а саме:

нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України;

визнання контролю РФ над окупованими територіями, включно з Кримом, Донбасом та так званою "Новоросією";

гарантії прав російськомовного населення та церкви;

юридично зобов’язуючі міжнародні угоди.

Зауважимо, що Захарова перерахувала умови, які українські чиновники неодноразово називали неприйнятними.

Що насправді стоїть за ультиматумами Кремля Главред писав, що за словами глави Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрія Коваленка, Росія не зацікавлена в реальному завершенні не спровокованої агресії та повномасштабної війни проти України. Російська Федерація лише створює ілюзію того, що досягнення мирних домовленостей можливе лише після виходу українських військ з території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в США нещодавно заявили, що Росія не демонструє серйозної зацікавленості у досягненні мирної угоди. Вона висуває максималістські вимоги та використовує переговори як інструмент тиску на Україну.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін нібито готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, ці переговори мають відбутись для фіналізації домовленостей.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України.

Про персону: Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

