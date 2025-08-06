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Загнав себе в глухий кут: в ISW сказали, чому Путін не може закінчити війну в Україні

Анна Ярославська
6 серпня 2025, 07:32
3986
Війна - вже економічна основа режиму. Будь-яке скорочення військових витрат загрожує обвалом економіки, тому Путін продовжуватиме бійню.
Путін, росіяни
Росіяни, ймовірно, не зрозуміють рішення Путіна закінчити війну / Колаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Головні тези:

  • Кремль продовжує просувати максималістські цілі як нібито життєво важливі для РФ
  • Більшість росіян підтримують війну
  • Скорочення військових витрат може обвалити економіку РФ

Російський диктатор Володимир Путін не вважає, що настав час завершувати війну в Україні, оскільки російське суспільство та армія не зрозуміють такого рішення. Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни, очільник Кремля свідомо загнав себе в глухий кут, у якому мир без досягнутих військових цілей не виглядає як перемога в очах його армії та суспільства.

У ISW зазначають, що одне з джерел Reuters заявило, що Путін не бачить логіки в припиненні війни, оскільки російські війська відносно швидко просуваються на полі бою.

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"Кремлівські джерела натякали, що Путін був би готовий встановити режим припинення вогню, якби Росія спочатку зайняла (або отримала б) повністю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Однак нещодавні заяви Кремля, зокрема й самого Путіна, неодноразово вказували на те, що Путін, як і раніше, прихильний досягненню своїх максималістських цілей, які рівнозначні повній капітуляції України", - ідеться у повідомленні.

Кремль уже багато років докладає узгоджених зусиль, щоб виправдати максималістські військові цілі Путіна як необхідні для існування російської держави і заручитися громадською підтримкою для ведення затяжної війни доти, доки Росія не досягне цих цілей. Як заявило одне кремлівське джерело, Путін не вважає, що зараз саме час закінчувати війну, оскільки російське суспільство і військові не зрозуміють такого рішення.

"Путін навмисно поставив себе в становище, в якому він не може уявити будь-яке мирне врегулювання, яке не відповідає його початковим військовим цілям, як перемогу перед російськими військовими або народом", - зазначають аналітики ISW.

У звіті також послалися на результати державних і незалежних соціологічних опитувань, проведених на початку 2025 року, за результатами яких більшість росіян підтримують продовження війни в Україні.

Аналітики переконані, що Кремль, імовірно, використовує ці настрої, які сам активно формував, для виправдання рішення лідера й надалі вести війну.

Крім того, наголошується у звіті, Путін посилює залежність російського суспільства від військових витрат шляхом активного інвестування в оборонно-промислову базу Росії, яка наразі становить значну частину внутрішнього виробництва країни.

В Інституті вивчення війни переконані, що різке скорочення оборонних витрат Росії, ймовірно, призведе до падіння економіки в середньостроковій перспективі. Це ще більше стимулює Путіна до ведення затяжної війни в Україні та розв'язання нових збройних конфліктів попри високі втрати на полі бою та серйозні обмеження для економіки.

"Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм військовим цілям і не створив передумов для відступу або прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань", - переконані експерти ISW.

Путін відкриє другий фронт - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що саме Європа винна в тому, що відбувається зараз і відбуватиметься далі. За його словами, Захід дозволив Путіну скоювати злочини в інших країнах і допомагав їм дистанційно.

Коваленко впевнений, що відкриття Росією другого фронту зіграє на руку Україні. Адже якщо РФ почне війну в Європі, це послабить її і змусить Захід діяти.

"На мою думку, те, що станеться, зіграє нам лише на користь, оскільки, по-перше, Росія буде розосереджена на Україну і Європу, а, по-друге, європейці можуть нарешті почати діяти. Упевнений, що Росія врешті-решт зазнає краху в Європі, це буде її повне фіаско і поразка. Це остаточно виснажить Росію та дасть шанс нам перемогти і повернути окуповані території", - заявив Коваленко.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Кремль продовжує затягувати будь-які потенційні переговори щодо припинення вогню з Україною. Як пише Politico, це відбувається навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа ввести жорсткі мита до 8 серпня.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб Україна та Росія уклали мирну угоду до 8 серпня. Постійний представник Штатів в ООН заявив, що Вашингтон готовий докласти додаткових зусиль для досягнення цієї мети.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що країна-агресор Росія не налаштована на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні. За його словами, Путін поки що не демонструє жодної готовності до припинення бойових дій.

Наприкінці червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і РФ можуть домовитися про завершення війни. Він уже готує "стіл миру" в Туреччині. Ердоган стверджує, що він активізував дипломатичні зусилля заради миру. Сама ж Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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