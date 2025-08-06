Дженніфер Лопес не пустили в бутік Chanel у Стамбулі: у чому причина

Коротко:
- Що сталося при вході в бутік
- Як відреагувала зірка
У понеділок у Стамбулі всесвітньо відома американська поп-зірка Дженніфер Лопес зіткнулася з несподіваною ситуацією: один із магазинів Chanel відмовив їй у вході, пославшись на переповненість.
Як пише видання Turkiyetoday, під час відвідування торгового центру Istinye Park, одного з найпрестижніших торгових центрів Стамбула, за день до концерту охоронець не пустив Дженніфер Лопес до магазину Chanel.
Повідомляється, що вона спокійно відповіла: "Добре, без проблем", - і пішла, не прореагувавши.
Пізніше співробітники магазину звернулися до неї із запрошенням зайти, але Лопес відмовилася, повідомляє сайт patronlardunyasi.com. Незважаючи на інцидент з Chanel, співачка провела майже три години, розглядаючи предмети одягу класу люкс у сусідніх магазинах Celine і Beymen.
За даними джерел, знайомих з ходом візиту, вона зробила покупки на суму в десятки тисяч доларів.
До речі, деякі турецькі ЗМІ пишуть, що пізніше персонал бутика нібито наздогнав зірку і запросив увійти, але та ввічливо відмовилася.
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Про персону: Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
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