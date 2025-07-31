Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани Трампа

Сполучені Штати готові забезпечити додаткові заходи для встановлення миру в Україні.

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Трамп хотів би, щоб Україна і Росія підписали мир до 8 серпня - постпред США в ООН / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп хотів би, щоб Україна і країна-окупант Росія уклали мир до 8 серпня. Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив постійний представник Штатів в ООН.

Як повідомляє Reuters, у четвер, 31 липня, він сказав, що Трамп розраховує на підписання миру вже найближчим часом.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив Джон Келлі. відео дня

Дивіться відео заяви Келлі про плани Трампа до 8 серпня:

Трамп чекає на мирну угоду України та РФ найближчим часом / Скріншот Главред

Ультиматум Трампа і реакція України та РФ - новини:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп поставив Росії новий ультиматум: 10-12 днів на підписання миру з Україною замість 50-ти. Якщо за цей період миру не буде, покупців російських енергоресурсів чекають санкції.

Росія продовжуватиме війну, сказав представник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на новий ультиматум Трампа.

"Незважаючи на заяви президента США, Росія продовжить СВО для захисту своїх інтересів, але зацікавлена в мирному розв'язанні конфлікту", - додав Дмитро Пєсков і наголосив, що у РФ уже "імунітет до санкцій".

Україна віддана мирному врегулюванню війни, але мир можливий лише через силу, сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на заяву Трампа.

"Чітка позиція і виражена рішучість з боку президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - додав Зеленський.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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