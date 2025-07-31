Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани Трампа

Президент США Дональд Трамп хотів би, щоб Україна і країна-окупант Росія уклали мир до 8 серпня. Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив постійний представник Штатів в ООН.
Як повідомляє Reuters, у четвер, 31 липня, він сказав, що Трамп розраховує на підписання миру вже найближчим часом.
"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив Джон Келлі.відео дня
Дивіться відео заяви Келлі про плани Трампа до 8 серпня:
Ультиматум Трампа і реакція України та РФ - новини:
Як повідомляв Главред, Дональд Трамп поставив Росії новий ультиматум: 10-12 днів на підписання миру з Україною замість 50-ти. Якщо за цей період миру не буде, покупців російських енергоресурсів чекають санкції.
Росія продовжуватиме війну, сказав представник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на новий ультиматум Трампа.
"Незважаючи на заяви президента США, Росія продовжить СВО для захисту своїх інтересів, але зацікавлена в мирному розв'язанні конфлікту", - додав Дмитро Пєсков і наголосив, що у РФ уже "імунітет до санкцій".
Україна віддана мирному врегулюванню війни, але мир можливий лише через силу, сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на заяву Трампа.
"Чітка позиція і виражена рішучість з боку президента США - якраз вчасно, коли багато що може змінитися завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів і припиненні цієї жахливої війни", - додав Зеленський.
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Про джерело: Reuters
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