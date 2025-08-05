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Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

Андрій Ганчук
5 серпня 2025, 15:37оновлено 5 серпня, 16:20
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Економіка Росії в жахливому стані, у Путіна не буде іншого вибору, вважає Дональд Трамп.
Трамп, Путин
Путін припинить війну, коли нафта подешевшає ще на 10 доларів - Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Путін зупиниться, коли нафта подешевшає на 10 дол. за барель
  • У Росії жахлива економіка - Трамп
  • В ОПЕК+ вже з вересня планують збільшити видобуток нафти

Країна-окупант Росія буде змушена зупинити війну проти України, коли ціна на нафту знизиться ще на 10 доларів за барель. Тоді у глави Кремля Володимира Путіна не буде іншого вибору. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"У нього не буде вибору"

В інтерв'ю американському телеканалу CNBC він розповів про те, що тільки низька ціна на енергоносії змусить Путіна припинити вбивства в Україні.

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"Якщо ціна на енергетику впаде досить низько, Путін припинить вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін припинить вбивати людей. Якщо ціна на енергетику знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, тому що його економіка жахлива", - пояснив Трамп.

Крім того, Трамп нагадав, що організація країн - експортерів нафти ОПЕК+ "планує збільшити" видобуток нафти, і це вплине на ринок енергоносіїв. Примітно, що в цю організацію входить і Росія.

Скільки сьогодні коштує нафта

Ціна на нафту марки Brent 5 серпня коштує 67 доларів за барель - на 0,84 центру дешевше, ніж днем раніше, передає Bloomberg.

Росія займається видобутком нафти марки Urals, вона дешевша за Brent. За даними на 5 серпня, нафта цієї марки коштує 65 доларів за барель.

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні
Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Що говорить експерт

Нафта становить третину доходів російського бюджету, розповів в інтерв'ю Главреду російський економіст Володимир Мілов. Ситуація погіршилася, для ефективної роботи такої економіки нафта повинна коштувати 100 доларів за барель, чого вже не було давно.

"Останніми роками нафта трималася в діапазоні 70-80 доларів за барель, але навіть за таких цін у Росії виникали величезні бюджетні дефіцити. Усі три попередні повні роки з початку повномасштабної війни вони закінчували з дефіцитом на рівні трьох або більше трильйонів рублів. Це означає, що навіть нафта по 70-85 доларів не дозволяє збалансувати державні витрати.

Зараз ситуація стала ще гіршою - нафта подешевшала. Внесені нещодавно поправки до бюджету передбачають середню ціну нафти на цей рік у 56 доларів за барель - приблизно стільки, скільки вона коштує зараз на ринку. І це вже призвело до рекордного дефіциту бюджету за весь час: за новими розрахунками, він становитиме майже 3,5 трильйона рублів", - пояснив Мілов.

За його словами, Росія за таких обставин проїдає резерви і зіткнеться з проблемами.

"До 1 січня вони, по суті, підійдуть до ситуації, коли фінансові резерви будуть вичерпані", - додав Володимир Мілов і наголосив, що у Росії виникнуть проблеми навіть із позиками у Китаю.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 28 липня змінив ультиматум для Росії. Він вимагає від Кремля завершення війни за 10-12 днів замість раніше оголошеного 50-денного терміну. Фактично Трамп очікує мирної угоди до 8 серпня. Інакше - санкції проти Росії та її економічних партнерів.

США вже ухвалили рішення щодо санкцій проти Росії, вважають в Офісі президента України. За словами радника глави держави із санкцій Владислава Власюка, очікуються комбіновані санкції у вигляді вторинних тарифів і обмежень. Причому санкції мають бути одразу до 8 серпня.

Путін ухвалив рішення воювати далі, він не виконуватиме ультиматум Трампа, пишуть журналісти Reuters. За даними джерел, Путін буде готовий до перемовин лише у разі повної окупації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Про джерело: CNBC

CNBC - американський телевізійний канал, заснований NBC Universal Television Group — одним з підрозділів NBC Universal, який, у свою чергу, входить до корпорації Comcast. Основний контент — економічні новини, документальні фільми на бізнес-тематику та реаліті-шоу, пише Вікіпедія.

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