Операція успішна: Сирський повідомив про виконання ЗСУ завдань на Курщині

Що повідомив Сирський:
- Операція у Курській області триває вже рік
- Українські сили на піку контролювали більше тисячі км² території РФ
- За час операції росіяни втратили більше 77 тисяч військових
Сьогодні, 6 серпня, минає рівно рік після початку Курської наступальної операції. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.
Курська операція дозволила вперше перенести повномасштабну війну на територію країни-агресорки Росії. Українські війська після ретельного планування змогли прорвати ворожу оборону та зайти у глибокий тил противника, зірвавши його логістику.
"На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області. Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту", - наголосив Сирський.
Головнокомандувач розповів, що за рік Курської операції армія РФ втратила більше 77 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими, серед яких близько 4 тисяч громадян КНДР.
"Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту", - додав він.
Також українським військовим вдалося взяти у полон 1018 росіян, внаслідок чого додому повернулися вже сотні українських захисників, зокрема й тих, хто перебував у полоні з 2022 року.
"Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання. Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир", - підсумував Сирський.
Де українські військові тиснуть на окупантів
Нещодавно росЗМІ били тривогу через локальну активізацію українських військових у Курській області. В районі населеного пункту Тьоткіне Сили оборони майже безперервно атакували російське угруповання.
Українські військові навіть нібито просунулися до центру селища та з південного сходу на Попово-Лежачі.
Операція в Курській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Курській області Росії українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.
Раніше стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту Російської Федерації у Курській області.
Напередодні у Глушківському районі Курської області Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.
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Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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