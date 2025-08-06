Операція успішна: Сирський повідомив про виконання ЗСУ завдань на Курщині

Один із здобутків Курської операції - великі втрати росіян.

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Сирський підбив підсумки Курської операції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, Генштаб ЗСУ

Що повідомив Сирський:

Операція у Курській області триває вже рік

Українські сили на піку контролювали більше тисячі км² території РФ

За час операції росіяни втратили більше 77 тисяч військових

Сьогодні, 6 серпня, минає рівно рік після початку Курської наступальної операції. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

Курська операція дозволила вперше перенести повномасштабну війну на територію країни-агресорки Росії. Українські війська після ретельного планування змогли прорвати ворожу оборону та зайти у глибокий тил противника, зірвавши його логістику.

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"На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області. Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач розповів, що за рік Курської операції армія РФ втратила більше 77 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими, серед яких близько 4 тисяч громадян КНДР.

"Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту", - додав він.

Також українським військовим вдалося взяти у полон 1018 росіян, внаслідок чого додому повернулися вже сотні українських захисників, зокрема й тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

"Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання. Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир", - підсумував Сирський.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Де українські військові тиснуть на окупантів

Нещодавно росЗМІ били тривогу через локальну активізацію українських військових у Курській області. В районі населеного пункту Тьоткіне Сили оборони майже безперервно атакували російське угруповання.

Українські військові навіть нібито просунулися до центру селища та з південного сходу на Попово-Лежачі.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Курській області Росії українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

Раніше стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту Російської Федерації у Курській області.

Напередодні у Глушківському районі Курської області Росії окупаційні війська зафіксували 4 удари по важливому ангару. Українська авіація поцілила по секретному складу у селі Кульбаки.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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