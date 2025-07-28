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"Буде накрито стіл миру": Ердоган раптово заговорив про завершення війни

Ангеліна Підвисоцька
28 липня 2025, 20:41оновлено 28 липня, 22:21
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Туреччина хоче, щоб війна в Україні закінчилася, каже Ердоган.
'Буде накрито стіл миру': Ердоган раптово заговорив про завершення війни
Ердоган готує мирні переговори між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОП

Що відомо:

  • Ердоган готує "мирні переговори" для РФ та України
  • Туреччина хоче завершення війни в Україні

Україна і РФ можуть домовитися про завершення війни. Так вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet.

Він уже готує "стіл миру" в Туреччині. Ердоган стверджує, що він активізував дипломатичні зусилля заради миру. Сама ж Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".

відео дня

"Ми вважаємо, що ця війна повинна закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - сказав Ердоган.

Третій раунд переговорів у Стамбулі - головне

Як писав Главред, 23 липня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і Росією.

Як розповів глава української делегації на переговорах Рустем Умеров, Україна вимагає повного і безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова припинити бойові дії негайно і розпочати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони мають зробити цей принциповий крок.

Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня.

Також сторони обговорили питання обміну військовополонених і висловили готовність продовжити роботу в цьому напрямку.

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Про персону: Реджеп Таїп Ердоган

Редже́п Тайі́п Ердо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) - турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003-2014). Лідер турецької правлячої Партії справедливості та розвитку. У 1994-1998 роках був мером Стамбула. У 2018 році знову був обраний Президентом на дострокових виборах у Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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війна в Україні вторгнення Росії Реджеп Тайїп Ердоган мирні переговори переговори в Стамбулі
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