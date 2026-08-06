Похолодання і сильні дощі накривають Україну: коли спека відступить всюди

Опади поступово накриватимуть області України. Синоптик сказала, де впадуть перші дощі.

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Прогноз погоди в Україні 7-9 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

В яких областях завтра знизиться температура повітря

Коли деякі регіони України накриють опади

Погода в Україні завтра, 7 серпня, почне змінюватися. Причиною цього стане атмосферний фронт, який підійде до західних областей України. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, спека почне слабнути. У західних областях у п'ятницю очікується +24+29 градусів, на решті території ще втримається спекотна погода +32+39 градусів.

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Температурний прогноз погоди в Україні 7 серпня / фото: facebook.com/tala.didenko

Вдень 7 серпня Діденко прогнозує грозові дощі на заході. А вже надвечір можливі сильні зливи, град та шквали і в Вінницький області та подекуди на півночі країни.

Прогноз опадів в Україні 7 серпня / фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Києві 7 серпня

У п'ятницю у столиці очікується спекотна погода з температурою повітря +33+34 градуси. Більшу частину доби буде без опадів, проте ввечері пройде дощ з грозою, можливі шквал і навіть сильні зливи.

Погода в Києві 7 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця тижня

Синоптик додала, що 8 серпня в Україні спека відчутно відступатиме, залишиться лише на півдні та сході. А вже 9 серпня легко дихати свіжим повітрям можна буде повсюди в Україні.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Спека до +40 стане звичним явищем для України

Главред писав, що за словами кандидата географічних наук, завідувача відділом фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСЦС України та НАН України Віталія Шпига, українцям слід звикати до високих температур, оскільки така спека вже не буде для України аномалією.

У майбутньому періоди спеки ставатимуть частішими і можуть мати більш сильні прояви. Причиною цього є глобальне потепління та спричинена ним зміна клімату.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що послаблення спеки в Україні розпочнеться 7 серпня із західних областей. Упродовж 8-9 серпня зниження температури пошириться на значну частину території України.

Раніше стало відомо, що 7 серпня у Києві все ще буде спекотно. Але грозові дощі, сильні зливи та шквали почнуть поступово "змивати" високі температури у столиці.

Напередодні повідомлялося, що під час проходження атмосферного фронту в Україні, який вже на підході до західних областей, після тривалої спеки можливі сильні грози, град та шквали.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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