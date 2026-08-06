Гайтана опублікувала рідкісний знімок із донькою біля моря

Співачка опублікувала спільне фото з донькою та розповіла, чому цінує моменти, проведені поруч із близькими.

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Гайтана / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Коротко:

Гайтана опублікувала спільне фото з дочкою

Де було зроблено знімок

Українська співачка Гайтана, яка рідко з'являється в соціальних мережах, поділилася в Instagram зворушливим знімком із донькою.

На фото - співачка та дівчинка в бейсболці на тлі моря під час заходу сонця, обидві посміхаються в камеру, а дитина складає руки у формі сердечка.

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Під фото Гайтана залишила короткий підпис про цінність часу, проведеного з близькими.

Гайтана поділилася рідкісним фото / Скріншот

"Цінуємо моменти, коли можемо бути поруч із тими, заради кого б’ється серце", - написала співачка.

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Про особу: Гайтана Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка та авторка пісень конголезького походження, яка поєднує у своїй творчості манеру виконання у стилі соул із танцювальною стилістикою пісень, що містять елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- та фольк-музики. Авторка більшості власних пісень.

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