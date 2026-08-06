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"Щоб Україна перемогла": у Польщі пропонують масово депортувати українських чоловіків

Дар'я Пшеничник
6 серпня 2026, 19:31
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Під дію ініціативи можуть потрапити всі, хто не має легального працевлаштування, а для процедури пропонують створити спеціальні установи.
'Щоб Україна перемогла': у Польщі пропонують масово депортувати українських чоловіків
У Польщі хочуть депортувати усіх непрацюючих українців / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Читайте у матеріалі:

відео дня
  • Кого з українців у Польщі хочуть депортувати
  • Що партія ПіС пропонує зробити з безробітними чоловіками
  • Скільки безробітних українців у польській статистиці

Партія "Право і справедливість" (ПіС) підготувала законопроєкт про депортацію з Польщі всіх українських чоловіків мобілізаційного віку, які не мають легального працевлаштування. Ініціативу озвучив віцепрезидент партії Тобіаш Бохенський.

Окремим пунктом документ передбачає створення в країні центрів депортації - за задумом авторів, це має спростити всю процедуру. Про це пише видання Interia.

ПіС залишається однією з найвпливовіших політичних сил Польщі, а її лідер Ярослав Качинський раніше закликав заблокувати переговори про вступ України до ЄС. Реалізація законопроєкту прив'язана до можливого приходу партії до влади.

Скількох українців це може торкнутися

Офіційна статистика дає доволі скромні цифри. У 2025 році Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики повідомляло, що в Польщі зареєстровано трохи більше 11 тисяч безробітних українців.

Розподілу за статтю відомство тоді не наводило, проте, за оцінками експертів, переважну більшість у цій групі становлять жінки. У ПіС наполягають, що фактичні показники значно вищі, адже українські чоловіки рідко реєструються на біржі праці - тобто у статистику просто не потрапляють.

Як праві обґрунтовують ініціативу

Мотивацію законопроєкту Бохенський виклав у категоріях геополітики - і без дипломатичних формулювань.

"Для того, щоб Центральна та Східна Європа були безпечними та вільними, Україна має перемогти. Тому одним із перших і найважливіших рішень уряду буде депортація чоловіків, українців призовного віку, які не працюють легально в Польщі. Вони матимуть можливість боротися за свою батьківщину, щоб жахи цієї війни могли швидко закінчитися", - сказав Тобіаш Бохенський.

Скандали між Україною та Польщею - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український історик та нардеп Володимир В'ятрович висловив думку щодо причин гучного скандалу з Польщею та антиукраїнських настроїв у цій країні. Він підкреслив, що антиукраїнська істерія є основою політичних дивідендів для польських політиків. В'ятрович зазначив, що така істерія формувалась близько 20 років і впливає на ставлення польського суспільства до України.

Кирило Буданов висловив позицію Офісу президента щодо можливого загострення відносин з Польщею і неприйнятності ультиматумів. Він зауважив, що пік ескалації може настати 11 липня у зв'язку з річницею Волинської трагедії. Буданов попередив, що у разі провокацій Київ відреагує і що Україна не прийме ультиматумів ні від кого.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш озвучив позицію польського міністра оборони щодо умов, які нібито пов'язують вступ України до ЄС із ставленням до історії. Він вимагав, щоб Україна виконала три умови перед просуванням у переговорному процесі. За його словами, йдеться про визнання Волинської трагедії геноцидом, офіційні вибачення та вшанування пам'яті загиблих.

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Про джерело - Interia

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