Коливання сягнуть червоного рівня: магнітна буря G1 накриє Землю

Вчені визначили дату початку геомагнітного шторму.

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Прогноз магнітних бур 6-8 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнеться магнітна буря G1

Якого рівня сьогодні сонячна активність

Геомагнітна обстановка декілька днів залишається спокійною, але незабаром ситуація на Землі зміниться. Про це повідомили вчені Британської геологічної служби.

Попри те, що сьогодні, 6 серпня, геомагнітна активність на стабільному рівні, вже завтра очікується підвищення активності і 7-8 серпня почнеться магнітна буря G1, що відповідає червоному рівню.

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Магнітні бурі 6-8 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 2,1, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Сонячний спалах В4 також відповідає зеленому рівню.

А ось резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на жовтому рівні. Завтра, 7 серпня, К-індекс, попередньо, підвищиться до 3,7. 8 серпня цей показник знову знизиться до 2,7.

Сонячна активність 6-8 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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