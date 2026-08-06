Підозра у незаконному збагаченні: Стефанішиній обрали запобіжний захід

Експосолка України у США також зобов'язана не спілкуватися зі свідками у справі.

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Рішення ВАКС щодо Стефанішиної / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

ВАКС призначив Стефанішиній заставу 6 млн грн

Суд поклав на неї низку процесуальних обов'язків

Експосолка заявила, що не має таких коштів

У четвер, 6 серпня, слідчий суддя ВАКС виніс рішення про запобіжний захід експосолці України в США Ользі Стефанішиній у вигляді застави 6 мільйонів гривень. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн гривень", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також слідчий суддя повністю задовольнив клопотання детектива НАБУ в частині покладених процесуальних обов’язків на підозрювану. Вона має:

прибувати за викликом до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження;

повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання залежно від стадії кримінального провадження;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді.

У ВАКС додали, що Стефанішиній повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Реакція Стефанішиної на запобіжний захід

Стефанішина у залі суду завила, що вона не має таких коштів, щоб внести заставу, але буде шукати.

"В мене немає ні 13, ні 6 мільйонів, але я буду шукати ці кошти. Мій план - забезпечити безпеку родини, уникнути погроз, які я та члени моєї родини отримують", - сказала вона.

Стефанішина - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

5 серпня колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП. Відомо, що кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій Стефанішиної САП відкрила у липні 2025 року після публікації розслідування "Української правди". На той момент жодній особі у межах цього провадження підозру не оголошували.

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Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС) Вищий антикорупційний суд (ВАКС) - вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року. Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року. Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону. Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

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