На валютний ринок насуваються зміни: скільки коштуватимуть долар та євро в Україні

Банкір пояснив, які ризики можуть виникнути для валют в Україні наступного тижня.

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Прогноз змін на валютному ринку України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Лєсовий:

Гривня втримає рівновагу попри зростання інформаційного тиску

Курс долара утримається в межах 44,5-45,0 гривень

Курс євро залишиться у діапазоні 51-51,7 гривень

Попит на валюту в Україні протягом 10-16 серпня продовжить перевищувати пропозицію - головним чинником тиску на курс стане активність енерготрейдерів та імпортерів нафтопродуктів.

Про це в коментарі Главреду розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий. За його словами, такий дисбаланс не стане несподіванкою для регулятора - Нацбанк готовий компенсувати нестачу пропозиції власними інструментами.

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"Ситуація не буде несподіваною для Нацбанку. Регулятор, дотримуючись режиму "керованої гнучкості", компенсуватиме нестачу валюти за допомогою інтервенцій. Очікується, що продаж валюти НБУ залишатиметься значним, але навряд чи перевищить звичний рівень у 800-900 мільйонів доларів на тиждень", - зазначив Лєсовий.

Загальний макроекономічний фон наразі також не сигналізує про наближення різких змін - сезонна стриманість цін на продовольство знижує інфляційний тиск і підтримує сприятливе середовище для національної грошової одиниці.

Попри загальну стабільність, саме паливний ринок найближчим часом може стати відправною точкою для часткових інфляційних коливань. Лєсовий вказує одразу на два джерела небезпеки.

"Ризики пов'язані не лише зі світовою вартістю нафти, а й із безпековою ситуацією всередині України. Якщо вартість пального зростатиме, це впливатиме на виробників, перевізників і постачальників послуг", - пояснив банкір.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Додатковий тиск на ринок створює ускладнення морського експорту через атаки ворога на торговельні судна. Скорочення експортних операцій означає менший обсяг валютної виручки, що надходить на внутрішній ринок.

"Поки що Україна отримує значні обсяги міжнародної фінансової допомоги, тому зменшення експортних надходжень не становить безпосередньої загрози. Проте в стратегічному вимірі тривалі проблеми з експортом можуть негативно позначатися на обсягах міжнародних резервів", - зазначив Лєсовий.

Як зміниться курс валют в Україні

Протягом наступного тижня експерт не виключає зростання інформаційної напруги навколо теми валютного ринку - у медіа й соцмережах активніше говоритимуть про можливий новий наступ ворога та ризик обвалу гривні.

"За чотири з половиною роки війни жоден із цих сценаріїв не призвів до катастрофи на валютному ринку. Проте вони можуть ситуативно збільшувати попит на валютну готівку", - наголосив Лєсовий.

Частина громадян намагатиметься придбати долари чи євро незалежно від вартості, що може призвести до тимчасового збільшення різниці між курсом купівлі та курсом продажу, хоча ознак масштабного ажіотажу немає.

За прогнозом Лєсового, офіційний курс американської валюти залишиться в межах 44,5-45,0 гривень за долар, а євро - у діапазоні 51-51,7 гривень, при цьому щоденні коливання на міжбанку не перевищать 0,05-0,15 гривні, а в обмінних пунктах - до 0,3 гривні.

"Готівковий курс завдяки режиму "керованої гнучкості" залишатиметься наближеним до міжбанківського. Виникнення окремого, відірваного від загального ринку курсового рівня не очікується. Інформаційний "вітер" може змінювати силу й напрямок, однак навряд чи це суттєво вплине на курсові показники", - зазначив Лєсовий.

Що буде з курсом валют в Україні до осені

Главред писав, що за словами віцепрезидента Асоціації українських банків і голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, в серпні валютний ринок, найімовірніше, продовжить липневі тенденції.

На його думку, передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає. Різке подорожчання долара можливе лише у разі серйозного погіршення економічної чи військової ситуації або виникнення зовнішнього шоку.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на четвер, 6 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар незначно подешевшав, тоді як євро та польський злотий зросли в ціні порівняно з попереднім днем.

Раніше повідомлялося, що головним чинником, який визначатиме динаміку валютного ринку, стане ціна на нафтопродукти, оскільки Україна значною мірою залежить від їх імпорту, а подорожчання енергоносіїв автоматично підвищує попит імпортерів на долари та євро.

Напередодні стало відомо, що у серпні на валютний ринок України одночасно діятимуть дві протилежні групи чинників – одні підтримуватимуть гривню, інші створюватимуть короткостроковий тиск на курс.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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