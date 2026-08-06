США допомогли посилити удари по Росії: у Politico розкрили деталі співпраці розвідок

Американські сенатори підтвердили розширення співпраці між Києвом і Вашингтоном, а експерти пов’язують із цим ефективність ударів по енергетиці РФ.

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Удари вглиб Росії - американська розвідка посилила ефект / Фото: president.gov.ua, Exilenova+

Ключові факти:

Обмін розвідданими посилився після паузи в березні 2025 року

Сенатори двох партій підтвердили поліпшення ситуації

США самі отримують вигоду від розвідки Києва

Перевагу України експерти вбачають у успіхах на фронті

Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом суттєво розширився після того, як у березні 2025 року Білий дім тимчасово перекрив українській стороні доступ до інформації - це рішення було ухвалено після провальної зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Як пише Politico, прогрес в обміні даними підтверджують представники обох партій у Сенаті. Демократ Марк Уорнер, який працює в Комітеті з розвідки, пов’язав нову якість співпраці зі зміною розрахунків Києва на далеку дистанцію.

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"Я не хочу вдаватися в подробиці, але вона покращилася. Це разом із справді розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців", - сказав Уорнер.

З тим, що обсяг інформації, яка передається, зріс, погодилися й республіканці - Джон Корнін, а також голова Комітету з питань збройних сил Роджер Вікер. Мотивацію Вашингтона Корнін пояснив зміною ситуації на фронті.

"Усі люблять переможців, і, схоже, Україна переломила хід війни", - сказав Корнін.

Демократ Тім Кейн заявив, що оцінив різницю особисто, порівнявши свої поїздки у квітні 2025 та липні 2026 року: за його словами, тепер він відчуває більшу впевненість у комунікації.

Дані для ударів по енергетиці

Окремий напрямок - згода адміністрації на використання американської інформації під час ураження об’єктів у глибині російської території. Директор з інновацій та розвідки з відкритих джерел Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає таке рішення принциповим для формування "належної структури стимулів", яка має підштовхнути Москву до переговорів.

"Ці удари стали набагато потужнішими й ефективнішими лише з 2025 року, коли нова адміністрація Трампа дозволила обмін розвідданими, що допомогло українцям отримати кращу інформацію для більш ефективних ударів", - розповів Баррос.

Він також нагадав, що системи раннього попередження США передають Києву сигнали про наближення ракетних атак з перших днів повномасштабної війни.

У Білому домі на запит щодо ситуації відповіли формулюванням про пріоритет врегулювання: там заявили, що президент і його команда залишаються відданими конструктивній ролі у завершенні війни та зберігають оптимізм щодо майбутньої мирної угоди.

ЦРУ та офіс директора національної розвідки коментарів не надали.

Потік інформації йде в обидва боки

Вигода від співпраці не є односторонньою. Колишній посол США в Україні (2003–2006) Джон Гербст, який підтримує контакти з українськими чиновниками, надзвичайно високо оцінює можливості Києва щодо Росії.

"Немає жодних сумнівів у наступному: Україна має видатну розвідку щодо Росії", - сказав він.

Цей ресурс Зеленський намагався перетворити на аргумент у переговорах: перед липневим візитом до Овального кабінету він оголосив, що передасть Трампу докази допомоги Росії Тегерану - на тлі обговорення іранського питання з американською стороною.

Якість українських оцінок відзначає й науковий співробітник з питань Росії та Євразії Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович: "Коли спілкуєшся з українськими розвідниками, чуєш впевнені оцінки того, що відбувається в Москві, і не лише в Кремлі".

Головним козирем Києва у відносинах із Вашингтоном експерти називають не дипломатію, а результат на полі бою - імпульс війні надали дешеві дрони та ураження цілей углиб російської території.

"Ніхто - включаючи наш оборонний істеблішмент, і, чесно кажучи, можливо, навіть я сам - рік тому не думав, що вони опиняться в такому становищі, як зараз", - визнав Уорнер.

Візит Зеленського до США та мирні переговори - новини

Як писав Главред, 28 липня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американського озброєння.

У найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що продовження дальнобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни.

Зеленський розкрив новий план Путіна на осінь

Російський лідер Володимир Путін не готовий зупинити війну проти України. Українська розвідка з'ясувала, що в Росії готують мобілізацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

"Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Держдуми 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що цьому можна протидіяти, якщо Україна та її партнери створять для Росії серйозні труднощі у сфері логістики, постачання ресурсів та військового потенціалу.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

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