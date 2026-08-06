Розслідування стартувало через кілька днів після звільнення директора ФБР Джеймса Комі, а закрили його у 2019 році.

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Розслідування ФБР щодо Трампа / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Ключові тези:

Білий дім розсекретив внутрішні документи ФБР

ФБР відкрило справу проти Трампа у травні 2017 року

Кодова назва розслідування - Oxferd Comma

ФБР у травні 2017 року таємно відкрило повноцінне кримінальне розслідування проти чинного президента США Дональда Трампа. Слідчі перевіряли версію, чи міг він діяти в інтересах Росії. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Відомо, що справа мала кодову назву Oxferd Comma, а безпосереднім поштовхом до її відкриття стало звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Розслідування розпочали за кілька днів після його відставки.

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"ФБР розпочало повноцінне розслідування через обґрунтовану підозру, що Трамп міг свідомо або несвідомо діяти в інтересах уряду Російської Федерації", - йдеться в документі.

Слідчі також припускали, що такі дії могли створювати загрозу національній безпеці США або порушувати федеральне законодавство.

З розсекречених матеріалів випливає, що припущення, покладене в основу справи, не мало підтримки значної частини співробітників бюро.

Крім того, на момент старту розслідування правоохоронці не мали жодних підтверджень змови між Росією та передвиборчим штабом Трампа під час кампанії 2016 року.

Оцінку діям бюро згодом дав спеціальний прокурор Джон Дарем -його звіт Міністерство юстиції США оприлюднило у 2023 році. Він визнав, що ФБР не мало достатніх підстав навіть для відкриття первинного розслідування Crossfire Hurricane, яке стосувалося ймовірних зв'язків кампанії Трампа з Росією.

Справу Oxferd Comma закрили 9 квітня 2019 року - слідство не знайшло доказів того, що Трамп був пов'язаний із Росією.

Позиція Трампа щодо Росії

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос говорив, що президент США Дональд Трамп не впевнений, чи передавала Росія Ірану супутникові знімки, попри те, що про можливу співпрацю Москви і Тегерана публічно заявляв президент України Володимир Зеленський.

На його думку, така обережність - не випадковість, а свідома тактика Білого дому.

"Я думаю, що Білий дім просто залишає собі простір для маневру. Якщо офіційно визнати те, про що вже говорять американські спецслужби та багато американських чиновників, - що Росія допомагає Ірану, - тоді доведеться ухвалювати певні рішення, адже це вже явний ворожий акт", - підкреслив він.

Дональд Трамп - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп заявив, що особисто поставить диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну питання про передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз у Перській затоці.

Також Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі. Він зізнався, що не раз переконував російського диктатора Путіна завершити війну.

Крім того, президент США говорив, що переговори щодо припинення війни Росії проти України просуваються значно краще, ніж це може здаватися. Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський прагнуть завершення бойових дій.

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Про джерело: Білий дім Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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