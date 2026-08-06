Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трампа запідозрили у співпраці із РФ: спливли деталі таємного розслідування

Марія Николишин
6 серпня 2026, 09:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Розслідування стартувало через кілька днів після звільнення директора ФБР Джеймса Комі, а закрили його у 2019 році.
Трампа запідозрили у співпраці із РФ: спливли деталі таємного розслідування
Розслідування ФБР щодо Трампа / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Білий дім розсекретив внутрішні документи ФБР
  • ФБР відкрило справу проти Трампа у травні 2017 року
  • Кодова назва розслідування - Oxferd Comma

ФБР у травні 2017 року таємно відкрило повноцінне кримінальне розслідування проти чинного президента США Дональда Трампа. Слідчі перевіряли версію, чи міг він діяти в інтересах Росії. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Відомо, що справа мала кодову назву Oxferd Comma, а безпосереднім поштовхом до її відкриття стало звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Розслідування розпочали за кілька днів після його відставки.

відео дня

"ФБР розпочало повноцінне розслідування через обґрунтовану підозру, що Трамп міг свідомо або несвідомо діяти в інтересах уряду Російської Федерації", - йдеться в документі.

Слідчі також припускали, що такі дії могли створювати загрозу національній безпеці США або порушувати федеральне законодавство.

З розсекречених матеріалів випливає, що припущення, покладене в основу справи, не мало підтримки значної частини співробітників бюро.

Крім того, на момент старту розслідування правоохоронці не мали жодних підтверджень змови між Росією та передвиборчим штабом Трампа під час кампанії 2016 року.

Оцінку діям бюро згодом дав спеціальний прокурор Джон Дарем -його звіт Міністерство юстиції США оприлюднило у 2023 році. Він визнав, що ФБР не мало достатніх підстав навіть для відкриття первинного розслідування Crossfire Hurricane, яке стосувалося ймовірних зв'язків кампанії Трампа з Росією.

Справу Oxferd Comma закрили 9 квітня 2019 року - слідство не знайшло доказів того, що Трамп був пов'язаний із Росією.

Позиція Трампа щодо Росії

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос говорив, що президент США Дональд Трамп не впевнений, чи передавала Росія Ірану супутникові знімки, попри те, що про можливу співпрацю Москви і Тегерана публічно заявляв президент України Володимир Зеленський.

На його думку, така обережність - не випадковість, а свідома тактика Білого дому.

"Я думаю, що Білий дім просто залишає собі простір для маневру. Якщо офіційно визнати те, про що вже говорять американські спецслужби та багато американських чиновників, - що Росія допомагає Ірану, - тоді доведеться ухвалювати певні рішення, адже це вже явний ворожий акт", - підкреслив він.

Дональд Трамп - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп заявив, що особисто поставить диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну питання про передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз у Перській затоці.

Також Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі. Він зізнався, що не раз переконував російського диктатора Путіна завершити війну.

Крім того, президент США говорив, що переговори щодо припинення війни Росії проти України просуваються значно краще, ніж це може здаватися. Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський прагнуть завершення бойових дій.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім

Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США Дональд Трамп Білий дім
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз

Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз

11:48Аналітика
Тіньовий флот та НПЗ Росії потрапили "під роздачу" України: що уражено

Тіньовий флот та НПЗ Росії потрапили "під роздачу" України: що уражено

11:03Війна
Дрон РФ влучив у вагон на залізничній станції в Лозовій: загинули люди

Дрон РФ влучив у вагон на залізничній станції в Лозовій: загинули люди

10:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Лід у морозилці розтане за лічені хвилини: знадобиться простий предмет із кухні

Лід у морозилці розтане за лічені хвилини: знадобиться простий предмет із кухні

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причина

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причина

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Останні новини

11:49

Чому кавуни порожні всередині: одна помилка може зіпсувати весь урожай

11:48

Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз

11:32

Гороскоп на завтра, 7 серпня: Дівам - суперечка, Козорогам - успіх

11:23

Як відрізнити справжній мед від підробки: хитрість, про яку мало хто знає

11:03

Тіньовий флот та НПЗ Росії потрапили "під роздачу" України: що уражено

На валютний ринок насуваються зміни: скільки коштуватимуть долар та євро в УкраїніНа валютний ринок насуваються зміни: скільки коштуватимуть долар та євро в Україні
10:44

Виграли джекпот: яким знакам зодіаку зірки перепишуть сценарій життя

10:42

Дрон РФ влучив у вагон на залізничній станції в Лозовій: загинули люди

10:42

Не плівка і не фольга: у що загорнути сир, щоб він залишався свіжим в рази довше

10:17

Це може бути небезпечно: де категорично не можна зберігати картоплю

Реклама
10:05

Підозра у незаконному збагаченні: Стефанішиній обрали запобіжний захід

09:51

Трампа запідозрили у співпраці із РФ: спливли деталі таємного розслідування

09:38

У дітей не стало мами: внаслідок удару РФ по Київщині загинула Віта Горкавенко

09:02

Бред Пітт грубо втрутився в особисте життя Анджеліни Джолі: чого він вимагає

09:01

США допомогли посилити удари по Росії: у Politico розкрили деталі співпраці розвідок

08:45

Коливання сягнуть червоного рівня: магнітна буря G1 накриє Землю

08:39

Росіяни одержимі спробами деморалізувати тил: Богданов закликав не панікуватиПогляд

08:08

РФ суттєво посилить ракетні удари по Україні: в ISW оцінили загрозу

07:42

Вісім КАБів за 8 хвилин: РФ завдала удару по Сумах, пошкоджено будинки, є постраждаліФото

07:04

Після атаки дронів у Ярославлі горить один із п’яти найбільших НПЗ Росії

05:39

Чому в горах не можна кричати: давня заборона, яку місцеві ніколи не порушуютьВідео

Реклама
05:25

Як часто потрібно чистити бойлер: точні терміни та правила профілактики

05:11

Мало хто знає: що насправді означає сніжинка на панелі холодильника

04:30

Життя заграє іншими барвами: чотирьом знакам зодіаку доля подарує новий шанс

04:02

Як прати постільну білизну влітку, щоб вона залишалася ідеально чистою

03:30

Помилка обійдеться дорого: скільки листя можна видалити з куща кабачків

03:03

Білі стіни відходять у минуле: 7 кольорів, які зроблять дім дорожчим на вигляд

02:36

Життя різко зміниться на краще: які знаки зодіаку відчують приплив щастя

01:43

Після резонансу навколо НАТО Залужний розставив усі крапки над "і": що він сказав

00:49

Жінка почала прибирати за правилом 80/20: результат говорить сам за себе

05 серпня, середа
23:55

Лід у морозилці розтане за лічені хвилини: знадобиться простий предмет із кухні

23:28

Популярна крупа може побити нову цінову позначку: чого очікувати вже у серпні

23:23

Шкаралупа відпаде сама: що додати у воду, щоб яйця чистилися за секунди

23:04

Хто любить прокидатися зарано: місяці народження природжених "жайворонків"

23:01

Путін "вистрілить собі в ногу": чим обернеться мобілізація ще 500 тисяч росіян.Відео

22:46

Сад віддячить пишним ростом: які рослини потрібно обрізати в серпніВідео

22:17

Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

22:08

Навіщо досвідчені господині кладуть шкарпетки в морозилку: дивний трюк

22:02

Популярний російський співак потрапив під російський обстріл в УкраїніВідео

21:55

Цвіль зникне: простий засіб за копійки очистить шторку у ванній без хлоркиВідео

21:49

Не жир і не волосся: яка прихована звичка насправді забиває труби

Реклама
20:39

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:19

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:05

Помідори одразу почнуть червоніти: городник назвав єдиний робочий методВідео

19:28

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:10

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру: Денисенко назвав причинуПогляд

19:00

Серйозні проблеми: інсайдер зробив заяву щодо хвороби Пугачової

18:46

Гіркі огірки більше не проблема: простий спосіб врятувати врожай

18:44

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:22

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

18:04

Історія про кохання, яке отримало другий шанс — На телеканалі Бігуді покажуть турецьку драму "Прощальний лист"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти