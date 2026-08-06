РФ готує удари по Балтії українськими дронами: у розвідці Литви розкрили деталі

Уламки перехоплених над РФ безпілотників можуть перетворити на інструмент провокації проти країн Альянсу.

https://glavred.net/world/rf-gotovit-udary-po-baltii-ukrainskimi-dronami-v-razvedke-litvy-raskryli-detali-10786415.html Посилання скопійоване

Росія може вдарити по Балтії українськими дронами / Колаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Розвідка Литви бачить підготовку РФ до атак у Балтійському регіоні

Можливе використання дронів українського виробництва

Ціль - критична інфраструктура країн НАТО

Росія опрацьовує сценарії ударів по критичній інфраструктурі країн Балтії із застосуванням безпілотників українського виробництва - щоб приховати власну причетність до атак на території НАТО. Про це йдеться у звіті литовської військової розвідки, оцінки якої підтвердив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

відео дня

Йдеться не про класичний військовий удар, а про формат, який складно однозначно атрибутувати й офіційно кваліфікувати як агресію. Про це пише LRT.

"У нас є дані, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком ймовірно, що РФ може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва", - наголосив Каунас.

За висновками розвідки, застосування техніки з українським маркуванням має ускладнити встановлення справжнього джерела удару та зняти з Москви відповідальність за наслідки.

Що каже про терміни литовська сторона

Питання, на яке у Вільнюса поки немає відповіді, - часові рамки. Розвідка описує лише стадію, на якій наразі перебуває російська сторона, і фіксує обмін даними в межах Альянсу.

"Конкретної дати немає. Ми спостерігаємо за процесом планування Росією, про що також говорять наші союзники по НАТО, включаючи Польщу та наших балтійських сусідів. Інші країни НАТО неодноразово чітко давали зрозуміти, що вони це бачать, чують, знають про це та попереджали Росію не робити цього", - зазначив міністр.

Схожі сигнали раніше лунали й на найвищому рівні: президент Литви Гітанас Науседа застерігав, що транспортні та енергетичні об'єкти країни можуть стати цілями як відкритих ударів, так і диверсій.

Звідки у Москви можуть взятися українські дрони

Технічний бік задуму Каунас пов'язує з наслідками української дальнобійної кампанії. Частина апаратів, що працюють по цілях у РФ, збивається або падає, а їхні уламки й компоненти опиняються в розпорядженні російської сторони. За словами міністра, з такого матеріалу Москва здатна відновити машину або зібрати пристрій на основі її елементів.

"Йдеться про операцію під чужим прапором, в якій може бути використаний підроблений український дрон. На даний момент це, мабуть, найреалістичніший сценарій", - додав Каунас.

Чо може РФ напасти на країни НАТО - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ще два роки тому повідомляв, що Росія може розглядати агресію проти країн НАТО на тлі невдач у війні проти України. На його думку, режим Путіна залишається головним джерелом загроз не лише для України, а й для інших держав.

"Немає нічого дивного, що РФ взагалі розглядає агресію проти європейських країн НАТО паралельно з війною проти нас. Вони ж ставку роблять на живу силу і дрони з ракетами, живу силу, яку можуть мобілізувати, і дрони та ракети, якими можуть бити по території цих країн.Тому постійно кажу, що альтернативи демонтажу режиму Путіна немає", - наголосив Коваленко.

Він наголосив, що демонтаж режиму Володимира Путіна є необхідним для безпеки не лише України, а й Європи та світу. На його переконання, це було б менш витратним, ніж подальше протистояння.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна Росії та НАТО - прогнози

Як писав Главред з посиланням на військового оглядача The Independent Роберта Фокса, Кремль готує удар по Європі. У найближчі два місяці російське керівництво може розглядати ситуацію як останній шанс змінити хід війни на свою користь, одночасно нарощуючи активність за межами України.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ймовірність операції країни-агресора Росії проти НАТО існує давно, але коли вона відбудеться, якими силами і проти якої країни буде спрямована - поки що не ясно. За його словами, під ударом можуть опинитися країни Балтії, або, можливо, буде спроба прорватися через Сувальський коридор до Калінінградської області.

У квітні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу - мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов’язання щодо захисту Європи.

Вас може зацікавити:

Про джерело: LRT Литовське національне радіо і телебачення (LRT) - литовський публічний мовник, пише Вікіпедія. Литовське національне радіо і телебачення засновано Законом про Литовському національному радіо і телебаченні від 8 жовтня 1996 року як наступник Литовського радіо і телебачення, в тому ж році LR 3 був закритий. Незважаючи на зміну назви, скорочення "ЛРТ" залишено. У 1998 році LTV був перейменований в LRT.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред