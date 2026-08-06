Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ готує удари по Балтії українськими дронами: у розвідці Литви розкрили деталі

Дар'я Пшеничник
6 серпня 2026, 17:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Уламки перехоплених над РФ безпілотників можуть перетворити на інструмент провокації проти країн Альянсу.

РФ готує удари по Балтії українськими дронами: у розвідці Литви розкрили деталі
Росія може вдарити по Балтії українськими дронами / Колаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Розвідка Литви бачить підготовку РФ до атак у Балтійському регіоні
  • Можливе використання дронів українського виробництва
  • Ціль - критична інфраструктура країн НАТО

Росія опрацьовує сценарії ударів по критичній інфраструктурі країн Балтії із застосуванням безпілотників українського виробництва - щоб приховати власну причетність до атак на території НАТО. Про це йдеться у звіті литовської військової розвідки, оцінки якої підтвердив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

відео дня

Йдеться не про класичний військовий удар, а про формат, який складно однозначно атрибутувати й офіційно кваліфікувати як агресію. Про це пише LRT.

"У нас є дані, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком ймовірно, що РФ може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва", - наголосив Каунас.

За висновками розвідки, застосування техніки з українським маркуванням має ускладнити встановлення справжнього джерела удару та зняти з Москви відповідальність за наслідки.

Що каже про терміни литовська сторона

Питання, на яке у Вільнюса поки немає відповіді, - часові рамки. Розвідка описує лише стадію, на якій наразі перебуває російська сторона, і фіксує обмін даними в межах Альянсу.

"Конкретної дати немає. Ми спостерігаємо за процесом планування Росією, про що також говорять наші союзники по НАТО, включаючи Польщу та наших балтійських сусідів. Інші країни НАТО неодноразово чітко давали зрозуміти, що вони це бачать, чують, знають про це та попереджали Росію не робити цього", - зазначив міністр.

Схожі сигнали раніше лунали й на найвищому рівні: президент Литви Гітанас Науседа застерігав, що транспортні та енергетичні об'єкти країни можуть стати цілями як відкритих ударів, так і диверсій.

Звідки у Москви можуть взятися українські дрони

Технічний бік задуму Каунас пов'язує з наслідками української дальнобійної кампанії. Частина апаратів, що працюють по цілях у РФ, збивається або падає, а їхні уламки й компоненти опиняються в розпорядженні російської сторони. За словами міністра, з такого матеріалу Москва здатна відновити машину або зібрати пристрій на основі її елементів.

"Йдеться про операцію під чужим прапором, в якій може бути використаний підроблений український дрон. На даний момент це, мабуть, найреалістичніший сценарій", - додав Каунас.

Чо може РФ напасти на країни НАТО - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ще два роки тому повідомляв, що Росія може розглядати агресію проти країн НАТО на тлі невдач у війні проти України. На його думку, режим Путіна залишається головним джерелом загроз не лише для України, а й для інших держав.

"Немає нічого дивного, що РФ взагалі розглядає агресію проти європейських країн НАТО паралельно з війною проти нас. Вони ж ставку роблять на живу силу і дрони з ракетами, живу силу, яку можуть мобілізувати, і дрони та ракети, якими можуть бити по території цих країн.Тому постійно кажу, що альтернативи демонтажу режиму Путіна немає", - наголосив Коваленко.

Він наголосив, що демонтаж режиму Володимира Путіна є необхідним для безпеки не лише України, а й Європи та світу. На його переконання, це було б менш витратним, ніж подальше протистояння.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна Росії та НАТО - прогнози

Як писав Главред з посиланням на військового оглядача The Independent Роберта Фокса, Кремль готує удар по Європі. У найближчі два місяці російське керівництво може розглядати ситуацію як останній шанс змінити хід війни на свою користь, одночасно нарощуючи активність за межами України.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ймовірність операції країни-агресора Росії проти НАТО існує давно, але коли вона відбудеться, якими силами і проти якої країни буде спрямована - поки що не ясно. За його словами, під ударом можуть опинитися країни Балтії, або, можливо, буде спроба прорватися через Сувальський коридор до Калінінградської області.

У квітні 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу - мова може йти про місяці, а не роки. При цьому він висловив сумніви щодо того, наскільки ефективно союзники, зокрема США, зможуть виконати свої зобов’язання щодо захисту Європи.

Вас може зацікавити:

Про джерело: LRT

Литовське національне радіо і телебачення (LRT) - литовський публічний мовник, пише Вікіпедія. Литовське національне радіо і телебачення засновано Законом про Литовському національному радіо і телебаченні від 8 жовтня 1996 року як наступник Литовського радіо і телебачення, в тому ж році LR 3 був закритий. Незважаючи на зміну назви, скорочення "ЛРТ" залишено. У 1998 році LTV був перейменований в LRT.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:09Аналітика
ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10Війна
Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Останні новини

16:11

Продюсери готують продовження фільму "Майкл": оголошено дати прем’єри

16:09

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:08

Помутнів розсіл в баночці з огірками: коли її краще одразу викинути

15:23

Чи можна повторно використовувати чайні пакетики — секрети заварювання

15:21

Сморід із пилососа більше не біда: забутий кухонний засіб вирішить проблему

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:10

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:04

Вийшов офіційний трейлер фільму "Готель "Соколине сяйво"", прем’єра якого відбудеться 24 серпня на Київстар ТБ

15:01

Російська співачка розлютилася на Путіна через окупацію Криму

Реклама
14:44

"Страшний сон": дочка Волочкової завдала удару балерині

14:42

Працівники пошти вигнали собаку на 37-градусну спеку: у компанії відреагували

14:35

Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну фігуру після драматичної події з сином

14:17

Під час ремонту в будинку 1916 року знайшли щось незвичайне: що сховали

14:12

Чому 8 серпня не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

13:36

Польща намагається залишити українців в себе: експерт назвав причину

13:35

Шанс для старої терки: несподіваний трюк, який набирає популярностьВідео

13:27

Дантес перестав приховувати свою дівчину: як вона виглядає

13:18

У Закарпатському ТЦК незаконно списали з обліку понад 1,5 тис. чоловіків: розкрито схему

13:15

Arctic Express важливий саме як кейс: Гардус про рішення Британії щодо танкера РФПогляд

13:07

"Завжди був": брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аутВідео

Реклама
12:37

Знахідка зі сміттєзвалища зробила сім’ю мільйонерами: що вони відшукали

12:37

Гороскоп Таро на завтра, 8 серпня: Тельцям — варто зупинитися, Дівам — бонус

12:22

Чи можливий масовий відтік українців із Польщі через погроми — думка експерта

12:14

В будинах затремтіли вікна: у Москві прогримів гучний вибух, що відомо

12:11

Несподівана пропозиція: стало відомо, хто став другим тренером "Голосу країни"

12:00

Масштабна перевірка бронювання: юрист пояснив, хто може втратити статус і відстрочки

11:49

Нова спецоперація Сил оборони в Криму: знищено "Панцир-С1" вартістю $15 млн

11:44

Facebook, дрон і самокат у XVII столітті: винаходи Ореста із серіалу "Пригоди козака Виговського", які випередили час

11:43

Дитина росте генієм: на які 5 ознак батькам варто звернути увагу

11:38

Китайський гороскоп на 8 серпня: Тигр на коні, а Бику варто пригальмувати

11:38

Софія Ротару вперше за довгий час опублікувала нове фото

11:04

Які квіти виживуть у темряві: перелік рослин для кімнати без вікон

10:56

Bloomberg підрахував, скільки Кім Чен Ин заробив завдяки війні в Україні

10:52

Росія цинічно атакувала людей на ринку на Сумщині, є багато постраждалих

10:48

День, що вирішить долю: кому з п’яти знаків зодіаку посміхнеться рідкісна удача

10:11

З'їдять в першу чергу: простий рецепт домашньої аджики на зиму

10:09

Засіб із кухні легко видалить плями від SPF: як випрати сонцезахисний крем з одягу

09:53

Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених – ISW

09:29

Гороскоп на завтра, 8 серпня: Тельцям - хороші новини, Ракам - вигода

09:19

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Реклама
09:02

Розвідка США розкрила новий план Путіна: восени може розпочатися ще одна війна — WSJ

08:39

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

08:06

В Єкатеринбурзі масштабна пожежа після атаки дронів - що уразила Україна

07:50

Атаки на Wildberries призвели до кризи у великих банках Росії — СВР

07:03

"Ми теж хочемо ракети": Трамп відповів на прохання Зеленського передати Україні Patriot

05:11

Чому лікарі у часи СРСР носили лише білі халати: відповідь здивує багатьох

04:54

Яка ідеальна пара для Близнюків: три знаки, з якими союз є майже бездоганним

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці лісової вечері за 17 с

03:58

Як заточити ножиці за допомогою цукру за 2 хвилини - лайфхак від кухаря

03:30

Доля щедро винагородить чотири знаки зодіаку: кому почне щастити в усьому

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти