РФ вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі, поранені та руйнування інфраструктури

Кількість загиблих і постраждалих зростала протягом дня, у Павлограді досі розбирають завали.

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Удар РФ по Дніпропетровщині 6 серпня / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

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Внаслідок ударів РФ на Дніпропетровщині п'ятеро загиблих

Троє з них - у Вишнівській громаді

У Павлограді горять склади логістики

У четвер, 6 серпня, внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині загинули п'ятеро людей, ще сім постраждалих звернулися по медичну допомогу. Атака зачепила одразу два напрямки - Вишнівську громаду Кам'янського району та Павлоград.

Найбільше загиблих - у Вишнівській громаді, де ворог вбив трьох людей, а також зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів. Про стан тих, хто вижив після цього удару, розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Поранені троє чоловіків. Всі госпіталізовані. 52-річний постраждалий "важкий". Ще двоє - у стані середньої тяжкості", - зазначив Ганжа.

Павлоград: у місті двоє загиблих

Дані по другому місту зростали протягом дня. Спершу йшлося про одну смерть і чотирьох травмованих - чоловіків 52, 56 та 63 років і 54-річну жінку, яких залишили на амбулаторному лікуванні. Згодом керівник ОВА уточнив, що місто втратило вже двох мешканців, а роботи удару на місці не завершені.

"Зараз рятувальники деблокують з-під завалів тіло ще одного загиблого", - написав він, додавши, що загальна кількість поранених по області зросла до семи.

Крім людських втрат, удар по Павлограду спричинив масштабне загоряння. Вогонь охопив складські приміщення логістичних операторів і магазину.

Як часто РФ може атакувати Україну

Президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан заявляв, що російська армія в нинішніх умовах може проводити кілька масштабних ракетних атак по території України протягом одного місяця.

За його словами, окупанти регулярно застосовують ракетне озброєння, однак розподіляють наявні запаси, щоб зберегти можливість завдавати ударів протягом тривалого часу.

"Там приблизно кожні п’ять-шість днів використовують певну кількість ракет. Або вони розтягують їхнє використання. Бо, наприклад, вночі запустили кілька ракет, а перед цим теж кілька запускали. А це в підсумку зменшує кількість ракет (які вони можуть запустити за місяць, – ред.)", - підкреслив він.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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