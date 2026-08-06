У сина прихильниці Путіна Валерії сталася біда: що сталося

Коротко:
- Що сталося з прихильницею Путіна
- Що буде далі
Син прихильниці Путіна Валерії, яка підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, Арсеній Шульгін, став банкрутом.
Як пишуть російські пропагандисти, згідно з рішенням суду, Шульгін повинен погасити заборгованість у розмірі близько 23 мільйонів рублів (близько 11 млн гривень). Борг виник після невдалих бізнес-проектів, пов’язаних з інвестиціями в криптовалюту та постачанням автомобілів із Китаю. Тепер фінансовий керуючий має оцінити майно підприємця, яке може бути реалізовано для розрахунків із кредиторами.
Її чоловік, прихильник Путіна Йосип Пригожин, прокоментував ситуацію навколо молодшого сина. За словами чоловіка співачки, він не має наміру втручатися у фінансові проблеми пасинка і вважає, що доросла людина повинна самостійно відповідати за наслідки своїх рішень.
Пригожин зізнався, що вони з Валерією не втручаються у справи дорослих дітей, якщо ті самі не просять поради чи допомоги.
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Про особу: Валерія
Хто така співачка Валерія?
Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) та Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "За мир без нацизму! За Росію! За Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерія була внесена до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".
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