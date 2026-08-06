У сина прихильниці Путіна Валерії сталася біда: що сталося

У прихильниці Путіна Валерії сталася неприємність у родині.

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Йосип Пригожин і Валерія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерія

Коротко:

Що сталося з прихильницею Путіна

Що буде далі

Син прихильниці Путіна Валерії, яка підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, Арсеній Шульгін, став банкрутом.

Як пишуть російські пропагандисти, згідно з рішенням суду, Шульгін повинен погасити заборгованість у розмірі близько 23 мільйонів рублів (близько 11 млн гривень). Борг виник після невдалих бізнес-проектів, пов’язаних з інвестиціями в криптовалюту та постачанням автомобілів із Китаю. Тепер фінансовий керуючий має оцінити майно підприємця, яке може бути реалізовано для розрахунків із кредиторами.

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Співачка Валерія з сином Артемієм / фото: скрін instagram.com/valeriya/

Її чоловік, прихильник Путіна Йосип Пригожин, прокоментував ситуацію навколо молодшого сина. За словами чоловіка співачки, він не має наміру втручатися у фінансові проблеми пасинка і вважає, що доросла людина повинна самостійно відповідати за наслідки своїх рішень.

Пригожин зізнався, що вони з Валерією не втручаються у справи дорослих дітей, якщо ті самі не просять поради чи допомоги.

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Про особу: Валерія Хто така співачка Валерія? Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) та Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).

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