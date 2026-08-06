У дітей не стало мами: внаслідок удару РФ по Київщині загинула Віта Горкавенко

Загибель Віти стала непоправною втратою для її доньки та сина.

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Росія обірвала життя жінки за кілька днів до її ювілею / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/groups/429087162486352/

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На станції Квітневе загинула 39-літня Віта Горкавенко

У загиблої залишилося двоє неповнолітніх дітей

Країна-агресорка Росія 5 серпня масовано атакувала Київщину. Внаслідок обстрілу на залізничній станції Квітнева загинула жителька Макіївської громади Віта Горкавенко.

Про це повідомила Макіївська сільська територіальна громада. Жінки не стало за 4 дні до її 40-річчя. Горкавенко закінчила Степовохутірську середню школу у 2003 році, навчалася в Ніжинському професійному ліцеї побуту та сервісу, де здобула професію кухаря-кондитера. Працювала на різних підприємствах району та міста Києва. Останнім часом працювала на складі в селі Квітневе.

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Загибла проживала в селі Степові Хутори разом із батьками. Була люблячою матір'ю двох дітей - доньки Анастасії 2009 року народження та сина Олександра 2013 року народження.

"У скорботі залишилися мати Валентина Володимирівна, батько Микола Олексійович, діти, рідні, близькі, друзі та всі, хто знав Віту Миколаївну. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблої. Розділяємо ваш невимовний біль і сумуємо разом із вами", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про загибель Віти Горкавенко / фото: скріншот

РФ може посилити удари по Україні, від яких страждатиме більше цивільних

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія планує використовувати для ударів по Україні понад 100 ракети КНДР, що дозволить їй збільшити кількість балістичних ракет у кожному ударному пакеті, або довше підтримувати пакети аналогічного розміру.

Північнокорейські ракети, з їх більшим корисним навантаженням, але нижчою точністю, ймовірно, спричинять більший ступінь руйнувань та жертв, особливо серед цивільної інфраструктури та мирних жителів.

Атака РФ 5 серпня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними БпЛА, більшість з яких були реактивними.

Циркон / Інфографіка Главред

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київській області. Ще 17 осіб, на жаль, загинули.

У Міноборони РФ стверджують, що ціллю атаки 5 серпня стали виключно транспортно-логістичні та розподільчі центри, які нібито використовувалися для зберігання товарів подвійного призначення, комплектуючих для безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та іншого майна в інтересах ЗСУ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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