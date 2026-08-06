Обласний центр України повністю залишився без світла: в ОВА назвали причину

Енергетики вже проводять роботи по відновленню постачання електроенергії.

https://glavred.net/ukraine/oblastnoy-centr-ukrainy-polnostyu-ostalsya-bez-sveta-v-ova-nazvali-prichinu-10786376.html Посилання скопійоване

Жителі великого міста залишилися без світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Прокудін:

РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури Херсона

У місті відсутнє електропостачання

Енергетики намагаються повернути світло херсонцям

Країна-агресорка Росія атакувала в ніч на 6 серпня Херсон. Внаслідок атаки у місті залишається складною ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Херсон наразі залишається без електроенергії. Робота над ліквідацією наслідків удару РФ триває.

відео дня

"Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів", - наголосив він.

Херсон / Інфографіка: Главред

Очільник ОВА також закликав мешканців міста не перевантажувати мережу після появи електроенергії, зокрема утриматися від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки.

Чи будуть в Україні відключення світла на тлі спеки - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з питань енергетики Станіслава Ігнатьєва, наразі енергосистема готова пройти період спеки без серйозних проблем.

Для забезпечення стабільного електропостачання триває масштабна підготовча робота. Основна мета – мінімізувати ризики виникнення проблем на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Останні новини Херсона та області

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти продовжують цілеспрямовані атаки на цивільне населення Херсонщини. Черговим доказом цього стало відео, на якому ударний безпілотник протягом майже хвилини переслідував чоловіка, який приїхав продавати овочі на ринку в Херсоні.

Раніше влада Херсонської області розширила зону обов'язкової евакуації через погіршення ситуації з безпекою та збільшення території російських обстрілів. До переліку включили нові населені пункти, мікрорайон та деякі вулиці Херсона.

Напередодні повідомлялося, що російські війська продовжують атакувати Херсон. На початку літа внаслідок влучання ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі.

Інші новини:

Про персону: Олександр Прокудін Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред