У Кремлі вигадали нову причину для ударів по Україні – цинічна заява

У Кремлі заявили, що усі домовленості з Києвом нібито були "цілеспрямовано порушені".

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Нова зухвала заява Кремля / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Кремль виправдав удари по українській логістиці

У РФ заявили про нібито порушення домовленостей Києвом

Європу звинуватили у зриві мирного діалогу

У Кремлі почали зухвало виправдовувати удари по українській логістиці. Зокрема, там стверджують, що Москва нібито робить це вимушено. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, Росія нібито змушена "військовими методами" перерізати українські логістичні шляхи.

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Мірошник додав, мовляв, усі домовленості з Києвом були "цілеспрямовано порушені", а тому Кремль нібито має право завдавати ударів по інфраструктурі.

"Україна порушує всі дипломатичні домовленості, тому доводиться обмежувати її логістику військовими методами", - йдеться у заяві.

Окремо він висловився і про порти Одеси, нахабно звинувативши Україну у використанні морських шляхів для отримання військової допомоги.

Дипломат також наважився розповісти про те, що усі спроби Кремля налагодити діалог щодо миру в Україні нібито стикаються з позицією європейських країн. Мовляв, саме вони прагнуть заблокувати можливість досягнення домовленостей, зокрема, допомагаючи з військовим озброєнням.

Як часто РФ може атакувати Україну

Президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан заявляв, що російська армія в нинішніх умовах може проводити кілька масштабних ракетних атак по території України протягом одного місяця.

За його словами, окупанти регулярно застосовують ракетне озброєння, однак розподіляють наявні запаси, щоб зберегти можливість завдавати ударів протягом тривалого часу.

"Там приблизно кожні п’ять-шість днів використовують певну кількість ракет. Або вони розтягують їхнє використання. Бо, наприклад, вночі запустили кілька ракет, а перед цим теж кілька запускали. А це в підсумку зменшує кількість ракет (які вони можуть запустити за місяць, – ред.)", - підкреслив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія 5 серпня атакувала столицю та Київську область дронами і ракетами. Попри те, що зазвичай ворогу треба кілька днів на підготовку до нового удару, наступна масована атака ворога може відбутися швидше.

Нещодавно в ГУР з'явилася інформація про те, що країна-агресорка Росія почала розгортання ракетного підрозділу з приблизно 120 балістичними ракетами Північної Кореї на заході країни. Такий крок дозволить РФ посилити ракетні удари по Україні вже у найближчий час.

Крім того, у ніч проти 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де мешкала родина Дворніченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

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Про персону: Геннадій Хазан Геннадій Хазан - український авіатор, підприємець та громадський діяч, який обіймає посаду президента Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків ("АОПА Україна"). З початком повномасштабного вторгнення він регулярно виступає в українських медіа як авіаційний та військовий експерт.

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