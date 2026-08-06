Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Кремлі вигадали нову причину для ударів по Україні – цинічна заява

Марія Николишин
6 серпня 2026, 13:23
google news Підпишіться
на нас в Google
У Кремлі заявили, що усі домовленості з Києвом нібито були "цілеспрямовано порушені".
У Кремлі вигадали нову причину для ударів по Україні – цинічна заява
Нова зухвала заява Кремля / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кремль виправдав удари по українській логістиці
  • У РФ заявили про нібито порушення домовленостей Києвом
  • Європу звинуватили у зриві мирного діалогу

У Кремлі почали зухвало виправдовувати удари по українській логістиці. Зокрема, там стверджують, що Москва нібито робить це вимушено. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, Росія нібито змушена "військовими методами" перерізати українські логістичні шляхи.

відео дня

Мірошник додав, мовляв, усі домовленості з Києвом були "цілеспрямовано порушені", а тому Кремль нібито має право завдавати ударів по інфраструктурі.

"Україна порушує всі дипломатичні домовленості, тому доводиться обмежувати її логістику військовими методами", - йдеться у заяві.

Окремо він висловився і про порти Одеси, нахабно звинувативши Україну у використанні морських шляхів для отримання військової допомоги.

Дипломат також наважився розповісти про те, що усі спроби Кремля налагодити діалог щодо миру в Україні нібито стикаються з позицією європейських країн. Мовляв, саме вони прагнуть заблокувати можливість досягнення домовленостей, зокрема, допомагаючи з військовим озброєнням.

Як часто РФ може атакувати Україну

Президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан заявляв, що російська армія в нинішніх умовах може проводити кілька масштабних ракетних атак по території України протягом одного місяця.

За його словами, окупанти регулярно застосовують ракетне озброєння, однак розподіляють наявні запаси, щоб зберегти можливість завдавати ударів протягом тривалого часу.

"Там приблизно кожні п’ять-шість днів використовують певну кількість ракет. Або вони розтягують їхнє використання. Бо, наприклад, вночі запустили кілька ракет, а перед цим теж кілька запускали. А це в підсумку зменшує кількість ракет (які вони можуть запустити за місяць, – ред.)", - підкреслив він.

У Кремлі вигадали нову причину для ударів по Україні – цинічна заява
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія 5 серпня атакувала столицю та Київську область дронами і ракетами. Попри те, що зазвичай ворогу треба кілька днів на підготовку до нового удару, наступна масована атака ворога може відбутися швидше.

Нещодавно в ГУР з'явилася інформація про те, що країна-агресорка Росія почала розгортання ракетного підрозділу з приблизно 120 балістичними ракетами Північної Кореї на заході країни. Такий крок дозволить РФ посилити ракетні удари по Україні вже у найближчий час.

Крім того, у ніч проти 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де мешкала родина Дворніченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Хазан

Геннадій Хазан - український авіатор, підприємець та громадський діяч, який обіймає посаду президента Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків ("АОПА Україна"). З початком повномасштабного вторгнення він регулярно виступає в українських медіа як авіаційний та військовий експерт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:09Аналітика
ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

15:10Війна
Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

"Їй було всього 26": померла популярна блогерка, яка надихала мільйони

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Електроенергію розподілятимуть інакше: Кабмін ухвалив рішення, що зміниться

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного портрета за 15 с

Останні новини

16:09

Як Україна може захиститись від російської балістики: названо дієвий сценарій

16:08

Помутнів розсіл в баночці з огірками: коли її краще одразу викинути

15:23

Чи можна повторно використовувати чайні пакетики — секрети заварювання

15:21

Сморід із пилососа більше не біда: забутий кухонний засіб вирішить проблему

15:10

ЗСУ чекають кадрові рішення: Зеленський після розмови з Драпатим зробив заяву

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:10

Захід не допоміг Україні з ракетами ППО: ЗСУ назвали ключовий виклик атак РФ

15:04

Вийшов офіційний трейлер фільму "Готель "Соколине сяйво"", прем’єра якого відбудеться 24 серпня на Київстар ТБ

15:01

Російська співачка розлютилася на Путіна через окупацію Криму

14:44

"Страшний сон": дочка Волочкової завдала удару балерині

Реклама
14:42

Працівники пошти вигнали собаку на 37-градусну спеку: у компанії відреагували

14:35

Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну фігуру після драматичної події з сином

14:17

Під час ремонту в будинку 1916 року знайшли щось незвичайне: що сховали

14:12

Чому 8 серпня не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

13:36

Польща намагається залишити українців в себе: експерт назвав причину

13:35

Шанс для старої терки: несподіваний трюк, який набирає популярностьВідео

13:27

Дантес перестав приховувати свою дівчину: як вона виглядає

13:18

У Закарпатському ТЦК незаконно списали з обліку понад 1,5 тис. чоловіків: розкрито схему

13:15

Arctic Express важливий саме як кейс: Гардус про рішення Британії щодо танкера РФПогляд

13:07

"Завжди був": брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аутВідео

12:37

Знахідка зі сміттєзвалища зробила сім’ю мільйонерами: що вони відшукали

Реклама
12:37

Гороскоп Таро на завтра, 8 серпня: Тельцям — варто зупинитися, Дівам — бонус

12:22

Чи можливий масовий відтік українців із Польщі через погроми — думка експерта

12:14

В будинах затремтіли вікна: у Москві прогримів гучний вибух, що відомо

12:11

Несподівана пропозиція: стало відомо, хто став другим тренером "Голосу країни"

12:00

Масштабна перевірка бронювання: юрист пояснив, хто може втратити статус і відстрочки

11:49

Нова спецоперація Сил оборони в Криму: знищено "Панцир-С1" вартістю $15 млн

11:44

Facebook, дрон і самокат у XVII столітті: винаходи Ореста із серіалу "Пригоди козака Виговського", які випередили час

11:43

Дитина росте генієм: на які 5 ознак батькам варто звернути увагу

11:38

Китайський гороскоп на 8 серпня: Тигр на коні, а Бику варто пригальмувати

11:38

Софія Ротару вперше за довгий час опублікувала нове фото

11:04

Які квіти виживуть у темряві: перелік рослин для кімнати без вікон

10:56

Bloomberg підрахував, скільки Кім Чен Ин заробив завдяки війні в Україні

10:52

Росія цинічно атакувала людей на ринку на Сумщині, є багато постраждалих

10:48

День, що вирішить долю: кому з п’яти знаків зодіаку посміхнеться рідкісна удача

10:11

З'їдять в першу чергу: простий рецепт домашньої аджики на зиму

10:09

Засіб із кухні легко видалить плями від SPF: як випрати сонцезахисний крем з одягу

09:53

Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених – ISW

09:29

Гороскоп на завтра, 8 серпня: Тельцям - хороші новини, Ракам - вигода

09:19

Сильні дощі та шквали насуваються на Україну: коли похолодання витіснить спеку

09:02

Розвідка США розкрила новий план Путіна: восени може розпочатися ще одна війна — WSJ

Реклама
08:39

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: скільки триватиме геомагнітний шторм

08:06

В Єкатеринбурзі масштабна пожежа після атаки дронів - що уразила Україна

07:50

Атаки на Wildberries призвели до кризи у великих банках Росії — СВР

07:03

"Ми теж хочемо ракети": Трамп відповів на прохання Зеленського передати Україні Patriot

05:11

Чому лікарі у часи СРСР носили лише білі халати: відповідь здивує багатьох

04:54

Яка ідеальна пара для Близнюків: три знаки, з якими союз є майже бездоганним

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці лісової вечері за 17 с

03:58

Як заточити ножиці за допомогою цукру за 2 хвилини - лайфхак від кухаря

03:30

Доля щедро винагородить чотири знаки зодіаку: кому почне щастити в усьому

02:21

Миска повна, а кіт п’є з раковини чи унітазу: вчені назвали причину такої поведінки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти