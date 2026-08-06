Тіньовий флот та НПЗ Росії потрапили 'під роздачу' України: що уражено

Сили оборони уразили об'єкти у глибокому тилу противника.

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Українські військові завдали успішних ударів по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Зеленський:

Внаслідок української атаки у Башкортостані уражено НПЗ

У Чорному морі під удар України потрапили судна тіньового флоту РФ

Сьогодні, 6 серпня, українські далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків країни-агресорки Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, Сили оборони України відпрацювали по об’єктах РФ на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

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"У Башкортостані уражено НПЗ "Башнефть-Новойл". У Ярославському регіоні – майже за 700 кілометрів від нашого кордону – НПЗ "Славнефть-Янос"", - повідомив глава держави.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Ярославль:

Зеленський додав, що успішні відповіді на російську агресію були і в акваторії Чорного моря. Там уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

У Генштабі також прокоментували успішні удари Сил оборони по об'єктах на території Росії. У ніч на 6 серпня зафіксовано влучання в "Славнефть-Янос" з подальшою пожежею на території підприємства - підтверджено три осередки займання. Ступінь завданих збитків уточнюється.

5 серпня зафіксовано ураження "Башнефть-Новойл" в Уфі. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

"Крім того, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районах Залізного Порту Херсонської області та Оленівки (АР Крим). Вони використовувалися противником для забезпечення стійкого управління безпілотними літальними апаратами", - додали у Генштабі.

Як удари України можуть призвести до катастрофічного для Кремля сценарію

Главред писав, що за словами члена Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, виведення з ладу енергетичної інфраструктури кількох російських міст за Уралом восени здатне запустити процес, який Москва вже не зупинить до наступного літа.

Йдеться про Норильськ, Якутськ, Салехард та ще близько двох десятків населених пунктів із суворим кліматом, де взимку температура опускається до мінус 50 градусів. Аналітик описав гіпотетичний сценарій, за яким удар по енергосистемі таких міст завдається саме в листопаді, коли там уже настає повноцінна зима. У цих умовах людина не може перебувати на вулиці довше кількох хвилин, а транспортна інфраструктура працює у форсованому режимі.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш), який є головним аналітичним центром російської державної корпорації "Роскосмос".

Раніше Служба безпеки України заявила про завершення 40-денної кампанії впливу на Росію для завершення війни, у межах якої було уражено понад 100 стратегічних об'єктів у тилу ворога та більш як 21 тисячу військових цілей на фронті.

Напередодні стало відомо, що після українських атак у російському Бєлгороді обміліло міське водосховище. Місцевій владі не вдалося зупинити безконтрольний скид води на греблі водосховища.

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Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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