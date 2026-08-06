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Бред Пітт грубо втрутився в особисте життя Анджеліни Джолі: чого він вимагає

Олена Кюпелі
6 серпня 2026, 09:02
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Бред Пітт здивував новою заявою щодо своєї колишньої дружини Джолі.
Анджеліна Джолі, Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт ніяк не можуть перестати сваритися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Чого вимагає Пітт
  • Чому він це робить

Судове протистояння Бреда Пітта та Анджеліни Джолі вийшло на новий рівень. Голлівудський актор звернувся до суду з вимогою зобов’язати колишню дружину надати фінансові документи, що стосуються її заробітків після їхнього розлучення. Про це повідомляє USA Today.

Згідно з судовими матеріалами, юристи Пітта наполягають на тому, щоб Джолі розкрила відомості про свої доходи за 2017–2019 роки, включаючи гонорари за фільми, виплати за рекламними контрактами та інформацію про прибуток від кінопроектів. За словами представників актора, раніше Джолі передала документи лише за 2020 і 2021 роки, відмовившись надати дані за попередній період.

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Бред Пітт
Бред Пітт вимагає оприлюднити дані / ua.depositphotos.com

Запит пов’язаний із триваючим спором щодо французької виноробні Château Miraval. Пітт вважає, що фінансові документи допоможуть перевірити заяви колишньої дружини про те, що після розлучення вона була змушена продати свою частку в сімейному бізнесі заради фінансової незалежності.

У свою чергу, представники Джолі заперечують проти вимог актора. Вони стверджують, що Пітт намагається отримати доступ до особистої фінансової інформації, яка не має відношення до розгляду справи. На думку захисту актриси, слова про прагнення до "фінансової незалежності" стосувалися виключно бажання припинити будь-які фінансові зв’язки з колишнім чоловіком, а не свідчили про фінансові труднощі.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі вже давно судиться з Піттом / ua.depositphotos.com

Нагадаємо, конфлікт між колишнім подружжям триває вже кілька років. Незважаючи на завершення шлюборозлучного процесу, вони досі судяться через виноробний маєток Château Miraval, який придбали під час спільного життя. Саме продаж Джолі своєї частки без згоди Пітта став причиною затяжного судового спору.

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Про особу: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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