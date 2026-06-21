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Після атак на мости бензовози до Криму почали супроводжувати мобільні групи ППО — ISW

Віталій Кірсанов
21 червня 2026, 09:53
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Бензовози, що прямують до Криму, тепер рухаються під охороною мобільних вогневих груп після атак на південні мости.
Удари по мостах призвели до посилення охорони паливних колон у Криму
Удари по мостах призвели до посилення охорони паливних колон у Криму / Колаж: Главред, фото (ілюстративне): ТАСС, t.me/RBC_ua_news

Коротко:

  • Українські сили регулярно завдають ударів по маршрутах постачання ворога
  • Окупанти змінили маршрути пасажирських поїздів у Криму

Систематичні атаки українських Сил оборони на автомобільну та залізничну інфраструктуру російських військ помітно ускладнили логістику противника на лівому березі Херсонської області та у тимчасово окупованому Криму. В умовах зростаючої загрози з боку безпілотників російська армія змушена посилювати захист шляхів постачання, залучаючи додаткові підрозділи. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Командир однієї з українських артилерійських батарей повідомив, що російські підрозділи дедалі частіше стикаються з проблемами забезпечення військ на окупованій території Херсонщини.

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За його словами, українські сили регулярно завдають ударів по комунікаціях і маршрутах постачання противника, перешкоджаючи перекиданню особового складу, боєприпасів та інших матеріальних ресурсів до лінії фронту.

Аналітики ISW зазначають, що подібні дії вже чинять негативний вплив на російську логістику та здатні знизити можливості РФ щодо підготовки нових наступальних операцій.

Ще однією ознакою виниклих труднощів стало рішення російського залізничного оператора Grand Service Express. 19 червня компанія повідомила про тимчасову зміну маршрутів пасажирських поїздів, що прямують до окупованого Криму та назад. На період обмежень потяги курсуватимуть лише до Керчі через закриття однієї з ділянок залізниці.

Причини введення обмежень офіційно не уточнювалися. Однак експерти ISW не виключають, що ці заходи можуть бути пов’язані з ударами по залізничній інфраструктурі та рухомому складу на території окупованого півострова.

У звіті також підкреслюється, що російським військовим доводиться витрачати додаткові сили та засоби для захисту логістичних маршрутів від атак українських дронів.

Зокрема, 20 червня один із російських військових блогерів опублікував знімки, на яких мобільні вогневі групи супроводжують паливні вантажівки, що рухаються в напрямку окупованого Криму.

За оцінкою аналітиків ISW, необхідність виділяти додаткові підрозділи для охорони колон свідчить про зростання тиску на російську систему постачання та підвищення вразливості ключових логістичних маршрутів.

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів". Про це він повідомив у інтерв’ю журналісту, блогерові Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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