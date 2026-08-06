Відомий український актор розповів, скільки можна заробити на зйомках

За словами артиста, розмір гонорару за один знімальний день залежить одразу від кількох факторів.

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Павло Текучев не став розкривати свої доходи / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Коротко:

Актор не став розкривати власні доходи

У середньому актори можуть заробити до 500–700 доларів за зміну

Український актор театру та кіно Павло Текучев, відомий за фільмами "Коп із минулого" та "Коли ти вийдеш заміж?", відверто висловився про заробітки у вітчизняній кіноіндустрії.

За словами артиста, розмір гонорару за один знімальний день залежить одразу від кількох факторів. Важливу роль відіграють не тільки професіоналізм і акторська майстерність, а й рівень впізнаваності, вдалий збіг обставин, а також здатність привернути увагу глядачів. Як зазначив Текучев, продюсери нерідко враховують медійність виконавця під час вибору акторів.

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В ефірі проєкту "Ранкова кава" актор не став розкривати власні доходи, проте розповів, на які суми можуть розраховувати його колеги.

"У середньому актори в театрі чи кіно можуть заробити до 500–700 доларів за зміну - це вже верхній рівень. Дуже мало акторів заробляють такі гроші, а вище цієї планки - взагалі одиниці", - поділився Павло Текучев.

Павло Текучев розпочав акторську кар’єру у 2017 році. Спочатку він приєднався до трупи Національного академічного театру імені Лесі Українки, де виконував різні ролі, а потім почав зніматися в кіно. Найбільшу популярність йому принесли фільми режисера Олексія Комаровського "Коли ти вийдеш заміж?" та "Коли ти розлучишся?".

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Про особу: Павло Текучев Павло Текучев народився у 1996 році. Акторську майстерність вивчав у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.З 2017 року актор входить до складу трупи Київського театру російської драми ім. Лесі Українки.

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