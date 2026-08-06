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Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз

Марія Николишин
6 серпня 2026, 11:48
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Не виключено, що ціни на пальне в Україні зовсім скоро почнуть падати.
Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз
Якими будуть ціни на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Про що йдеться у матеріалі:

  • Скільки зараз коштують бензин і дизель в Україні
  • Чи можуть ціни перетнути позначку 100 грн за літр
  • Як падіння світових цін на нафту вплине на українські АЗС
  • Коли бензин і дизель можуть почати дешевшати

Ціни на пальне в Україні балансують на межі психологічної позначки 100 гривень за літр, попри те, що світові ціни на нафту демонструють помірне падіння.

Українські мережі АЗС наразі продовжують утримувати підвищені тарифи, а прогнози фахівців щодо найближчих тижнів кардинально розходяться - від різкого зростання вартості до швидкого відкату цін на бензин і дизель.

відео дня

Главред з'ясував, що відбуватиметься з цінами на пальне в Україні найближчими тижнями.

Скільки коштує пальне на АЗС станом на 6 серпня

Станом на четвер, 6 серпня, найбільші паливні мережі країни вже відкоригували свої тарифи, і різниця між операторами залишається помітною.

Так, середня вартість бензину А-95 наразі становить близько 81,67 грн за літр, а дизельне пальне коштує приблизно 91,56 грн за літр.

Найдорожче пальне пропонують мережі:

  • ОККО – бензин А95 – 82,90 грн/л, дизель – 93,90 грн/л;
  • WOG - бензин А95 – 83,50 грн/л, дизель – 93,80 грн/л;
  • Socar - бензин А95 – 85,40 грн/л, дизель – 95,90 грн/л.

Водночас мінімальні тарифи традиційно тримають:

  • "БРСМ-Нафта" - бензин А95 – 79,63 грн/л, дизель – 91,04 грн/л;
  • "Укрнафта" - бензин А95 – 79,90 грн/л, дизель – 89,90 грн/л.

Чи зросте ціна дизеля до 105 гривень найближчими днями

На тлі стабільних, але вже підвищених тарифів на АЗС дедалі гучніше звучать прогнози про подальше здорожчання пального. Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE заявив, що вже за десять днів літр дизеля в Україні може подорожчати суттєво, а разом із ним і бензин наблизиться до нової позначки.

"Ціни нас чекають за 100 гривень, це точно. 105 по дизелю, 100 по бензину… Це днів 10 нам потрібно для цього", - вважає експерт.

За його словами, блокування ключових морських проток на Близькому Сході та напружена ситуація довкола Ірану фактично позбавили Україну доступу до додаткових нафтових потужностей.

Водночас Льоушкін висловив переконання, що новий Кабмін вживатиме заходів, аби утримати тарифи на стелах АЗС нижче критичної межі.

"Це буде суперкешбек, або це буде зниження податків, або це буде паливний демпфер (механізм субсидування споживачів палива на ринку, - ред.)", - прогнозує він.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Що відбувається з цінами на нафту на світових ринках

Тоді як українські споживачі готуються до можливого здорожчання пального, глобальний нафтовий ринок демонструє протилежну динаміку. Bloomberg пише, що вартість нафти зберегла тенденцію до зниження після заяви Тегерана про близькість до укладання угоди з Оманом щодо Ормузької протоки.

Видання зазначає, що марка West Texas Intermediate торгувалася близько позначки 75 доларів за барель після падіння на 11% протягом перших трьох днів тижня. Нафта марки Brent натомість закрилася в середу на рівні понад 79 доларів за барель.

"Ціни знизилися на тлі оптимізму щодо можливого досягнення угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою", - додає видання.

Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз
Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Наскільки реальна вартість нафти нижча за тарифи на українських АЗС

Розрив між світовою динамікою та внутрішніми українськими цінами також не залишився без уваги. Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко у коментарі Новини.LIVE заявив, що фактична собівартість пального суттєво нижча за поточні тарифи на заправках.

"Реальна ціна на пальне станом на зараз становить: бензин - до 80 грн, дизель - до 83 грн", - заявив аналітик.

На його думку, збереження нинішньої ситуації на європейському паливному ринку ще кілька днів здатне спричинити відкат вартості на АЗС у найближчій перспективі.

"Якби така ринкова ситуація, як вчора і сьогодні, в Європі була ще три дні, то ми б найдорожчий дизель бачили по 83 гривні за літр, а бензин - близько 77–80 гривень за літр", - стверджує експерт.

Сіренко зауважив, що за таких умов тарифи мають повернутися щонайменше до червневих показників.

Крім того, за його оцінкою, поточна динаміка зовнішніх ринків дає підстави очікувати відкат вартості пального в Україні вже протягом найближчого тижня.

Коли ціни на пальне в Україні можуть піти на спад

Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус в етері Еспресо зазначив, що побоювання щодо різкого подорожчання пального наразі не справджуються.

"Ми бачимо, що ціни на нафту навіть близько не підійшли до рівнів, які були навесні. Навпаки, вони мають тенденцію до зниження", - сказав він.

Ус пояснив, що тарифи на бензин і дизель в Україні значною мірою залежать від світової кон'юнктури, оскільки країна імпортує обидва види пального.

За словами економіста, окремі мережі АЗС можуть тимчасово утримувати підвищені ціни, орієнтуючись на попередні панічні очікування, однак конкуренція здатна змусити їх переглянути тарифну політику.

"Якщо мережі АЗС будуть зберігати високі ціни, державна "Укрнафта", яка заявляла про продаж пального з мінімальними націнками, фактично зможе ціни збити", - переконаний експерт.

Економіст також дав прогноз щодо конкретних термінів можливих змін на ринку.

"Скоріше за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз. Стрімкого зростання світових цін на нафту, якого очікували, не відбулося", - зауважив він.

Бензин по 100 гривень може так і не з'явитися: коли ціни на АЗС полетять вниз
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Обмеження на продаж пального в Україні

Раніше мережа автозаправних станцій ОККО зробила заяву щодо введення обмежень на продаж пального.

Там наголосили, що ліміт 100 літрів стосується виключно відпуску пального в каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів.

"Жодних обмежень на заправку автомобілів немає", - підсумували в компанії.

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Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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