Зграя дронів атакувала Крим: пожежі охопили важливі об’єкти окупантів — монітори

Вибухи, прольоти дронів та стрілянина не припинялися аж до п’ятої години ранку.

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Зграя дронів рухалася через Джанкойський район у бік Керчі / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Коротко:

Окупований Крим вночі атакував масштабний рій безпілотників

Потужні вибухи прогриміли в Севастополі, Армянську та на аеродромах

Пожежа спалахнула на заправці, стрілянина тривала до самого ранку

У ніч на 19 червня у кількох містах окупованого Криму пролунали вибухи.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на місцевих жителів, серію вибухів чули в окупованому Севастополі, в Армянську, зокрема в районі заводу "Кримський титан", а також у районі аеродромів Кача та Саки й авіабази в Гвардійському.

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Монітори повідомляли, що близько 300 українських БПЛА прямували в бік РФ та окупованого Криму. Була опублікована карта з приблизними маршрутами.

Карта з рухом дронів / t.me/Crimeanwind

"Рій добрих дронів через Джанкойський район у напрямку Керчі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ймовірно, підірвано заправку між Перекопом та Армянськом — там спалахнула пожежа.

Вибухи, проліт дронів і стрілянина в Армянську не припинялися до п'ятої години ранку. У місті пахне горілим.

На мисі Фіолент у Севастополі було зафіксовано чи то вибух, чи то запуск ракети.

Наразі представники окупаційної влади півострова не прокоментували інцидент.

Повітряні атаки на Крим — новини

Як писав Главред, у ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.

Крім того, під удар потрапив так званий "горбатий" автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.

У ніч на 12 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкоджень зазнав автомобільний міст в Армянську. Також постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська, було сильне заграва.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів". Про це він повідомив у інтерв’ю журналісту, блогеру Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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