Десятки вибухів і пожеж: дрони завдали удару по стратегічних мостах у Криму

Вночі півострів зазнав масованої атаки дронів. Удари по мостах руйнують логістику російських окупантів.

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У Криму пролунали вибухи на ключових об’єктах / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Вночі дрони атакували ключові мости в окупованому Криму

Під удар потрапили залізничні та автомобільні об'єкти

На логістичних вузлах півострова спалахнули сильні пожежі

У ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости.

Як пише проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на своїх підписників, дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.

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Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Атаковано залізничний міст через Північно-Кримський канал / t.me/Crimeanwind

Крім того, під удар потрапив так званий "горбатий" автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.

Наразі ступінь пошкоджень обох об’єктів невідомий.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

У мережі публікують кадри, на яких видно, як у районі залізничного мосту пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Для російських окупантів цей міст має стратегічне значення, оскільки через нього ворог перекидає важку техніку та паливо для російських військ на півдні України.

Дивіться відео — У Криму прогриміли десятки вибухів, атаковано мости:

За даними каналу, зафіксовано пожежу на ділянці залізниці поруч із мостом біля станції Владиславівка Кіровського району Криму.

Станція Владиславівка — ключовий вузол залізниці у Східному Криму. Звідси потяги з Керчі можуть прямувати до Джанкоя або до Феодосії.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Біля двох мостів через протоку Промоїна на Арабатській стрілці також вночі сталася пожежа, повідомляє моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки

"Ймовірно, не просто так. Вишенька на торті", — зазначили на каналі.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Пізніше Кримський вітер підбив підсумки дронової атаки на півострів. Повідомляється, що були атаковані важливі об’єкти логістики:

залізничний міст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне Радянського району;

автомобільний "горбатий" міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне Радянського району;

ділянка залізниці (можливо, міст) поблизу станції Владиславівка Кіровського району;

автомобільні мости через протоку Промоїна на Арабатській стрілці в Херсонській області.

t.me/Crimeanwind

Найближчим часом Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

Про це він повідомив у інтерв’ю журналісту, блогерові Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

Атаки на територію Криму — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 12 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкодження отримав автомобільний міст в Армянську. Також постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська, було сильне сяйво.

Також серія вибухів прогриміла в Сімферополі та Севастополі. У деяких районах Севастополя після вибухів почалися перебої зі світлом.

Пізніше гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що в ніч на 11 червня ЗСУ завдали удару по чотирьох мостах на під’їздах до Криму. Зазначається, що споруди мають пошкодження, а окупанти нібито проводять обстеження та уточнюють їхній стан.

За його словами, йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст поблизу населеного пункту Ставки.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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