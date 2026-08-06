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Долар та євро стрімко дорожчають: новий курс валют на 7 серпня

Марія Николишин
6 серпня 2026, 15:58
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Долар став дорожчим одразу на 7 копійок.
Долар та євро стрімко дорожчають: новий курс валют на 7 серпня
Курс валют в Україні на 7 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у п’ятницю
  • Яка валюта подорожчала найбільше

На п’ятницю, 7 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість одразу трьох іноземних валют різко полетіла вгору. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,76 грн/дол, що на 7 копійок більше, ніж у четвер (44,69 грн/дол).

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 7 серпня встановлено на рівні 51,67 грн/євро. Варто зауважити, що 6 серпня курс складає 51,63 грн/євро. Таким чином, валюта подорожчала на 4 копійки.

Курс злотого

Польський злотий також підтримав загальний тренд та подорожчав. У п’ятницю ця валюта коштуватиме 12,01 грн/злотий, хоча у четвер курс встановлено на рівні 11,99 грн/злотий. Валюта зросла у ціні на 2 копійки.

Курс долара
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий заявив, що протягом 10-16 серпня частина громадян намагатиметься придбати долари чи євро незалежно від вартості, що може призвести до тимчасового збільшення різниці між курсом купівлі та курсом продажу.

За його прогнозом, офіційний курс американської валюти залишиться в межах 44,5-45,0 гривень за долар, а євро - у діапазоні 51-51,7 гривень.

"Готівковий курс завдяки режиму "керованої гнучкості" залишатиметься наближеним до міжбанківського. Інформаційний "вітер" може змінювати силу й напрямок, однак навряд чи це суттєво вплине на курсові показники", - переконаний він.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що в серпні валютний ринок, найімовірніше, продовжить липневі тенденції. Передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає.

Водночас, на думку банкіра Тараса Лєсового, протягом серпня курс долара триматиметься в межах 44,5–45,5 гривень, а курс євро – 51–52,5 гривні.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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