Наліт дронів на Крим: після вибухів спалахнула пожежа, Сімферополь — частково без світла

Пожежа спалахнула поблизу енергетичного об'єкта. Окупаційна влада поки що не коментує наслідки.

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Крим атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, Google-карта

Що відомо про нічну атаку — коротко:

У Сімферополі після атаки БПЛА спалахнула пожежа біля ТЕЦ

У місті та передмістях повідомляли про вибухи та роботу ППО

У низці районів Криму зафіксували перебої зі світлом

У ніч на 12 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, опівночі над Кримом були зафіксовані БПЛА. Перші вибухи в Сімферополі пролунали близько 00:20, деякі були дуже гучними.

відео дня

Над Сімферополем і районом активно працювала російська ППО. Половина ракет "впала в землю".

Дивіться відео - У Криму працювали сили ППО:

Після прильоту або падіння уламків збитого БПЛА в Сімферополі виникла сильна пожежа в районі ГРЕС. Що саме горіло, поки невідомо.

Пожежа в Криму / Фото: t.me/Crimeanwind

Мешканці Криму обговорюють ситуацію зі світлом / Фото: t.me/Crimeanwind

Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

Спалахи від вибухів фіксувалися в районі селища Гвардійське. У селищі не було світла з 00:25 до 01:26, причина невідома.

Повітряна тривога в Севастополі була оголошена о 01:15, через годину й одну хвилину було дано відбій.

Місцева окупаційна влада Криму поки що ніяк не коментувала атаки та наслідки влучень.

Атаки по території Криму - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 11 травня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкодження отримав автомобільний міст в Армянську. Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська, була сильна заграва.

Також серія вибухів прогриміла в Сімферополі та Севастополі. У деяких районах Севастополя після вибухів почалися перебої зі світлом.

Пізніше гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що в ніч на 11 червня ЗСУ завдали удару по чотирьох мостах на під'їздах до Криму. Зазначається, що конструкції мають пошкодження, а окупанти нібито проводять обстеження та уточнюють їхній стан.

За його словами, йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст біля населеного пункту Ставки.

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

"Мадяр" розкрив плани України щодо Криму

Україна розраховує в найближчі місяці значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" в інтерв'ю Reuters.

За його словами, за останній місяць українська кампанія скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно через місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", — сказав він.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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