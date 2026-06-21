У Криму та РФ пролунали вибухи: завдано ударів по портах у Керчі та Краснодарському краї

Звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони окупантів було чутно одразу в кількох великих містах і районах Криму.

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У Криму та РФ пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: Telegram-канал Exilenova+

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Окупанти перекрили рух транспорту по Керченському мосту

Пабліки повідомляють про вибухи в Керчі та пожежу в районі місцевого порту

У ніч на неділю, 21 червня, у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За інформацією пабліку, звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони окупантів було чутно одразу в кількох великих містах і районах півострова.

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Зокрема, про роботу ППО повідомляли мешканці Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, а також Нижньогорського, Красногвардійського та Красноперекопського районів.

Через повітряну загрозу російські окупанти були змушені екстрено перекрити рух транспорту по Керченському мосту.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляв про вибухи в Керчі та пожежу в районі місцевого порту.

"Керч під масованою атакою ударних дронів. Повідомляється про удари в різних районах міста та пожежу в порту", — йшлося в повідомленні.

На кадрах, знятих очевидцями, видно, що на території порту розгорілася масштабна пожежа.

"У Керчі вранці сталася масова атака ударних дронів, вибухи лунали по всьому місту. Зафіксовано влучання в порт, ймовірно, ще сьогодні покажуть кадри з БПЛА, і ви дізнаєтеся багато цікавого. Схоже, прорубують коридор до Кримського мосту для блокування або нанесення удару", – припустили в Exilenova+.

Атаку на порт у Керчі підтверджує й канал Falcon Insight.

"21 червня 2026 року, Керч, Крим. Серед ймовірних цілей – Керченський морський порт, промислова зона, ТЕС-Термінал (TES-Terminal), а саме залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу", – йдеться в повідомленні.

До такого ж висновку дійшли й на каналі Dnipro Osint 〈Гарбуз〉.

"Після нічної атаки БПЛА в порту Керчі горить резервуарний парк. Схоже, що бочки застали повними, пожежа масштабна", – зазначається в повідомленні.

У Falcon Insight також вказали на ймовірне ураження позицій військової частини 98546.

"Цей номер належить 630-му окремому шляховому залізничному батальйону, що входить до складу 39-ї окремої залізничної бригади РФ", — зазначили на каналі.

Одночасно з Кримом дрони з’явилися в Краснодарському краї РФ, а саме — у порту "Кавказ", звідки росіяни на поромах доставляють нафтопродукти на окупований півострів.

За оцінками Falcon Insight, там, ймовірно, під удар потрапили комплекс перевантаження нафтопродуктів та майданчик для накопичення й очікування перед завантаженням на пором.

У Exilenova+ тим часом повідомили, що станом на 6-ту годину ранку пожежі в портах Керчі та Кавказу тривають, що підтверджується даними системи FIRMS та кадрами, опублікованими місцевими жителями.

"Також зафіксовано ще два осередки загоряння: один у селищі Курортне, де розташований об’єкт ППО, другий — у районі Керчі, на території військової частини № 98546", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Главред

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів". Про це він повідомив у інтерв’ю журналісту, блогеру Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони

Повітряні атаки на Крим — новини

Як писав Главред, у ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.

Крім того, під удар потрапив так званий "горбатий" автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.

У ніч на 12 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкоджень зазнав автомобільний міст в Армянську. Також постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська, було сильне заграва.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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