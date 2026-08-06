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Після атаки дронів у Ярославлі горить один із п’яти найбільших НПЗ Росії

Анна Ярославська
6 серпня 2026, 07:04
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Підприємство потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік загорілося після нічної атаки безпілотників. Виїзд із міста в бік Москви було перекрито.
Напад на нафтопереробний завод
ЯНОС входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Губернатор підтвердив атаку БПЛА на Ярославль
  • Очевидці повідомляли про вибухи та два стовпи диму
  • Завод горить уже всьоме за 2026 рік

У ніч на 6 серпня в Ярославській області РФ пролунали вибухи. Губернатор області Михайло Євраєв повідомляв про атаки БПЛА в Ярославлі та про перекриття виїзду з міста в бік Москви. Очевидці публікували кадри зі звуками вибухів і двома стовпами темного диму.

Як пише російський Telegram-канал Astra, одна з пожеж сталася на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС", місце іншої пожежі поки що не встановлено.

відео дня
Канал у Telegram: astrapress
t.me/astrapress

Дивіться відео - У Ярославлі горить НПЗ:

Скріншот

П'ятірка найбільших НПЗ та спільний актив "Роснефті" й "Газпрому"

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ "Славнефть-ЯНОС") переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п’ятірки найбільших профільних підприємств Росії. Асортимент включає автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний керосин і паливо для реактивних двигунів, широкий спектр мастил, бітуми, парафіно-воскову продукцію, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та котельний мазут.

Майданчик залишається основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть"". Її 99,7% акцій на паритетних засадах контролюють ПАТ "НК "Роснефть"" та ПАТ "Газпром".

Не менше шести пожеж з початку року

Завод неодноразово ставав мішенню українських ударів і у 2026 році загорявся щонайменше шість разів до нинішнього інциденту: 16 липня, 6 липня, 22 травня, 8 травня, 26 квітня та 28 березня.

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 липня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

Після атаки дронів у Ярославлі горить один із п’яти найбільших НПЗ Росії
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км

Дальність польоту українських далекобійних дронів збільшиться більш ніж утричі за два роки - з нинішніх 3000 до 10 тисяч кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

За словами президента, українська безпілотна програма переходить на новий етап розвитку.

"Отже, що дуже важливо зараз: у нас є дрони з дальністю польоту понад 3 000 кілометрів. А цього року у нас будуть дрони з дальністю польоту 4000 кілометрів, наступного року - від 5 до 10 тисяч", - заявив президент.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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Після атаки дронів у Ярославлі горить один із п’яти найбільших НПЗ Росії

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