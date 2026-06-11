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"Цілих мостів не залишилося": Крим атакували дрони, лунали вибухи та спалахнули пожежі

Анна Ярославська
11 червня 2026, 07:14
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Монітори повідомляють про удар по Севастополю та "прильоти" в Армянську й Красноперекопську.
Крим
Окупований Крим опинився під атакою безпілотників / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind: УНІАН

Коротко:

  • Дрони атакували Крим
  • Пошкоджено стратегічні мости
  • У Севастополі горить військова частина

У ніч на 11 травня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкодження отримав автомобільний міст в Армянську. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

"Влучили в автомобільний міст в Армянську, є пошкодження, горіли фури", — йдеться в повідомленні.

відео дня

За непідтвердженими даними, є загиблі.

Армянськ — карта
Армянськ — карта / t.me/Crimeanwind

Очевидці повідомляли про серію вибухів в Армянську, звуки прольоту безпілотників і активну роботу сил протиповітряної оборони.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

"В Армянську російська ППО збивала дрони над житловими будинками, від уламків постраждали будинки, дитсадок та автомобілі", — пише "Кримський вітер" з посиланням на підписників.

Також постраждав міст при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська, було сильне заграва.

Красноперекопск
Красноперекопськ / t.me/Crimeanwind

"Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів вже не залишилося. Острів Крим. Вже скоро", - додали на каналі.

Також серія вибухів прогриміла в Сімферополі та Севастополі. У деяких районах Севастополя після вибухів почалися перебої зі світлом.

Повідомляється про "прильоти" в районі Камишової та Козачої бухт. У Стрілецькій бухті нібито було влучання у військову частину. Над бухтою Омега підіймається дим. Також, за даними моніторів, видно сильну пожежу в районі Стрілецької бухти.

"На територіях кадетського училища та вищого військово-морського училища стоять ЗРК "Тор" і ЗРПК "Панцир". На східному березі бухти — військова частина, 68-а окрема бригада кораблів охорони водного району (ОВР) Чорноморського флоту РФ", — пише Кримський вітер.

Стрелецька бухта
Стрелецька бухта / t.me/Crimeanwind

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку на місто. За його даними, російська ППО нібито збила щонайменше 20 безпілотників у різних районах Севастополя.

"Збито понад 20 БПЛА в районі Північної сторони, Севастопольської бухти, Парку Перемоги, Балаклави та мису Фіолент", — повідомив окупаційний чиновник.

Подробиць атаки та наслідків Развожаєв не розголошував.

У Сімферополі після вибухів почалася пожежа. Однак що саме горить — поки невідомо.

Дефіцит пального в Криму

Пізно ввечері 10 червня Михайло Развожаєв повідомив, що в анексований Севастополь не приїхали бензовози, тому QR-коди на купівлю бензину деактивовані.

"На жаль, бензовози до міста сьогодні вночі не змогли приїхати. Звертаюся до всіх: стояти в чергах на АЗС "ТЕС" завтра немає сенсу. Що стосується терміну дії QR-кодів, то сьогодні всі раніше видані — будуть деактивовані", — заявив призначений Росією "губернатор" Севастополя.

При цьому, за заявою "влади", 11 червня на АЗС "ТЕС" заправлятимуться комунальні служби, швидка допомога, силовики та громадський транспорт.

Зазначимо, на початку червня "влада" ввела талони на пальне, а потім призупинила їх продаж. За QR-кодами в анексованому Севастополі та Криму можна отримати талони на купівлю пального на АЗС "ТЕС".

На півострові діє й інша мережа АЗС, "АТАН", з, як стверджується, "вільним продажем бензину". Щодня "губернатор" повідомляє про заправки цієї мережі, на яких є пальне. При цьому бензин марки АІ-95 у мережі "АТАН" можна купити лише за талонами.

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