Єва Лонгорія вразила своєю фігурою в бікіні під час відпочинку в Іспанії

51-річну актрису сфотографували на узбережжі Середземного моря.

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Єва Лонгорія опублікувала шикарне фото / Колаж Главред, фото Instagram/evalongoria

Коротко:

Як виглядає Єва Лонгорія

Що вона зробила

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія знову опинилася в центрі уваги завдяки пляжним знімкам з відпочинку в іспанському Марбельї.

51-річну актрису сфотографували на узбережжі Середземного моря, де вона насолоджувалася відпусткою в яскравому бікіні, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Про це повідомляє Daily Mail.

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На фотографіях Лонгорія купається в морі, засмагає та проводить час на пляжі. Для відпочинку актриса обрала відвертий купальник, доповнивши образ сонцезахисними окулярами та широкополим капелюхом. Шанувальники в соцмережах знову відзначили її чудову фізичну форму та засипали знаменитість компліментами.

Eva Longoria, 51, у синьому бікіні-стрінгах у Марбельї https://t.co/gIyPB2yv5o via @DailyMailCeleb - trencapins391 (@trencapins56620) 6 серпня 2026

Марбелья давно стала для актриси другим домом. Кілька років тому вона придбала тут розкішну віллу, де регулярно проводить літні місяці разом із чоловіком Хосе Бастоном та сином Сантьяго. Саме на місцевих пляжах папараці найчастіше вдається зафіксувати сімейний відпочинок зірки.

Раніше Лонгорія розповідала, що підтримувати форму їй допомагає сувора дисципліна. За словами актриси, вона шість разів на тиждень займається силовими тренуваннями з важкими вагами, а кардіо практично виключила зі своєї програми. Крім того, знаменитість вважає повноцінний сон одним із головних секретів краси та гарного самопочуття.

Єва Лонгорія похвалилася фігурою / Фото Х

В одному з недавніх інтерв’ю актриса зізналася, що після 50 років почала ставитися до свого віку набагато спокійніше і почувається впевненіше, ніж будь-коли раніше. Вона переконана, що привабливість залежить не стільки від зовнішності, скільки від внутрішнього самовідчуття та впевненості.

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Про особу: Єва Лонгорія Єва Лонгорія - американська акторка, продюсерка, режисерка, модель, активістка та підприємниця. Найбільш відома за роллю Габріель Соліс у телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки" (2004-2012).

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