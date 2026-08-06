Українці у Китаї врятували руде кошеня, яке покинули вмирати на дорозі

Тварину відмили, нагодували й дали ім'я, а користувачі мережі почали ділитися власними історіями порятунку.

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На проїжджій частині врятували руде кошеня / Колаж: Главред, фото: threads

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Син українки в Китаї підібрав кошеня на дорозі

Тварину назвали Мартін, вона живе з двома котами

Історія розійшлася в українському Threads

В українському сегменті Threads набирає популярності зворушлива історія порятунку чотирилапого. Україна під ніком annparhomenko, яка наразі мешкає в Китаї, поділилася розповіддю про те, як її син помітив на місцевій проїжджій частині беззахисне руде кошеня й не зміг пройти повз.

Хлопець приніс пухнастого малюка додому, де його одразу відмили, нагодували та дали ім'я Мартін. За словами українки, новоприбулий пухнастик миттєво знайшов спільну мову зі "старшими" чотирилапими мешканцями родини.

"Роксі (руда трилапка) за старшу, контролює, Сільвестр (чорно-білий) взагалі зустрів найкращого друга і постійно бавиться з ним", - розповіла жінка.

Історія порятунку розчулила користувачів мережі, які залишили чимало теплих коментарів під дописом. Багато хто відзначив вчинок хлопця: люди під постом дякують матері за чудове виховання сина та зазначають, що такі вчинки стають "справжнім ковтком свіжого повітря" на тлі невтішних новин.

Фото: скріншот

Дехто з коментаторів жартує, що маленький Мартін "витягнув свій щасливий квиток", а інші українці почали ділитися власними подібними історіями.

Фото: скріншот

У коментарях з'явилися фотографії інших врятованих котиків, зокрема пухнастика Митрофана, якого колись підібрали під час нищівного граду.

Фото: скріншот

Історія Мартіна стала черговим доказом того, що українська чуйність та доброта не мають кордонів і здатні змінювати на краще чиєсь маленьке життя у будь-якій точці світу.

Раніше Главред писав про те, що турист помітив у орендованому житлі потаємні двері та почув дивні звуки. Чоловік випадково виявив потаємний люк під підлогою кімнати. Після знахідки йому здалося, що знизу доносяться кроки.

Також повідомлялося про те, що подружжя знайшло в старому будинку цілі пачки грошей. Стара банка під сходами виявилася схованкою з купюрами 1970-х років. Подружжя знайшло понад 1000 фунтів стерлінгів, забутих у будинку.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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