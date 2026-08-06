"На етапі планування": Джеймс Кемерон заговорив про завершення кар’єри

Творець "Аватара" зізнався, що вже замислюється над своїм останнім проєктом.

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Джеймс Кемерон заявив про завершення кар’єри / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamescameronofficial

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Раніше Кемерон хотів піти з професії, завершивши зйомки фільму "Аватар-4"

Режисер хотів би завершити кар'єру картиною, яка виявиться найбільш значущою

Легендарний режисер Джеймс Кемерон поділився думками про те, як хотів би завершити свою творчу кар'єру. Про це повідомляє World of Reel.

Творець культових фільмів "Аватар", "Титанік" і "Термінатор" зізнався, що вже замислюється про свій фінальний проєкт. За словами режисера, він хотів би завершити кар'єру фільмом, який виявиться найбільш значущим і принесе максимальну користь.

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"Я поки що на етапі планування свого заключного акту. Чи триватиме він рік чи 20 років? Не знаю", - повідомив Джеймс.

Раніше режисер говорив, що гідним завершенням його творчого шляху могли б стати зйомки фільму "Аватар-4". Однак тепер він переглянув свої погляди, зізнавшись, що дедалі більше розмірковує про масштаби та складність реалізації цього проєкту.

До речі, раніше Джеймс Кемерон увійшов до списку мільярдерів. Основну частину його статку склали касові збори та доходи від успішних кінофільмів.

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Про особу: Джеймс Кемерон Джеймс Кемерон - культовий канадський кінорежисер, сценарист, продюсер та океанограф, визнаний одним із найуспішніших у комерційному плані та найвпливовіших режисерів в історії світового кінематографа. Народився 16 серпня 1954 року в Канаді. Кемерон прославився як творець масштабних науково-фантастичних блокбастерів і новатор у сфері візуальних спецефектів, чий особистий статок перевищує 1 мільярд доларів. Зняв фільм "Титанік" (1997), який отримав 11 премій "Оскар". Створив франшизу "Аватар", встановивши нові стандарти для технологій 3D та захоплення руху в кіно. Кемерон - єдиний режисер на планеті, чиї фільми тричі перевищували позначку в 2 мільярди доларів у світовому прокаті. Захоплюється глибоководними дослідженнями, особисто занурювався на дно Маріанської западини на апараті "Діпсік Челленджер".

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