"Будуть згадувати з жахом": у МО анонсували нові акції проти РФ у Криму

На окупантів РФ у тимчасово окупованому Криму чекають серйозні проблеми, попередив Сергій Стерненко.

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У Криму пожежі після потужних ударів / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Головне із заяв Стерненка:

На окупантів РФ у тимчасово окупованому Криму чекають серйозні проблеми

Україна готує для росіян у Криму нові проблеми

За останні дні захоплений РФ півострів Крим зазнав масованого удару безпілотників.

Було завдано ударів по важливих об’єктах противника по обидва боки від Керченського мосту, однак це може бути лише початком, розповів радник міністра оборони Сергій Стерненко.

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Він наголосив, що на російських окупантів у тимчасово окупованому Криму чекають серйозні проблеми.

"Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони згадуватимуть із жахом. Кому з окупантів доведеться тікати останнім — тому я не заздрю", — сказав Стерненко.

Удари по об’єктах противника: подробиці операції

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію, спрямовану проти військової та інфраструктурної об’єктів на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомили в командуванні, безпілотні апарати вразили 36 цілей у глибокому тилу противника. Серед уражених об’єктів — командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні центри, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури.

У ЗСУ наголошують, що такі дії дозволяють порушувати роботу ключових елементів військової системи противника та послаблювати його логістику, застосовуючи високоточні засоби ураження без участі наземних підрозділів.

Удари по цілях РФ — новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Чонгарський міст паралізовано. Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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