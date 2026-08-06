Скасування відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків: що кажуть у Раді

У парламенті призупинили розгляд будь-яких змін до переліку категорій, які не підлягають призову.

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Чи можуть скасувати відстрочки від мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Зміни щодо категорій призовників наразі на паузі

Багатодітні батьки поки не підлягають примусовому призову

В Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Це питання прокоментував народний депутат Єгор Чернєв, заступник голови профільного комітету та голова делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, наразі будь-які зміни щодо категорій призовників поставлені на паузу.

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Він додав, що це стосується обох напрямків: як потенційного обмеження вже діючих прав військовозобов’язаних, так і розширення переліку пільгових категорій чи надання нових привілеїв.

"На сьогоднішній день в комітеті з Нацбезпеки оборони та розвитку не розглядається змін до переліку осіб, які підлягають відстрочці. Наскільки мені відомо, і в Міністерстві оборони так само поки не йдеться по це", - наголосив Чернєв.

Таким чином, попри високий суспільний резонанс навколо петиції, багатодітні батьки продовжують залишатися у затвердженому переліку осіб, які не підлягають примусовому призову на військову службу.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Реформа ТЦК та СП в Україні

Заступник Міністра оборони України Мстислав Банік говорив, що реформа територіальних центрів комплектування передбачає зміну нинішньої системи роботи.

За його словами, одним із ключових нововведень має стати розподіл функцій ТЦК між різними установами, а також створення окремих центрів для проходження мобілізаційних процедур.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації", - наголосив він.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем Юрій "Ахіллес" Федоренко говорив, що для того щоб зменшити масштаби примусової мобілізації та збільшити кількість добровольців, Україні необхідно забезпечити достатнє фінансування, надати військовослужбовцям надійні соціальні гарантії та гідне грошове забезпечення.

Також в Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Законопроект "Про справедливе бронювання та участь в обороні" №15237, зареєстрований у Верховній Раді, пропонує змінити саму логіку відстрочки. Зокрема, бронь може стати платною або з обов’язковою службою в резерві.

Крім того, в Україні суттєво змінили критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки та можуть претендувати на бронювання працівників від мобілізації.

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Про персону: Єгор Чернєв Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

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