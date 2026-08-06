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Коли Україна матиме власну балістику і ПРО: озвучено конкретні терміни

Марія Николишин
6 серпня 2026, 16:46
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Президент провів нараду щодо української балістики та програми FREYJA.
Коли Україна матиме власну балістику і ПРО: озвучено конкретні терміни
Створення Україною власної балістики та системи ПРО / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна очікує власну балістику у 2026-2027 роках
  • Визначено графік і відповідальних за програму FREYJA
  • Ключовий виклик - доступ до критичних компонентів

Україна здатна вже зовсім скоро створити власну балістику і розробити антибалістичну систему. Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань антибалістичної програми FREYJA.

Технології цього класу залишаються привілеєм вузького кола держав, і глава держави переконаний, що Київ має все необхідне, аби до цього переліку долучитися.

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"Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів", - йдеться у повідомленні.

Учасники засідання також доповіли про наявні потреби та етапи реалізації програми на цей час. За результатами обговорення затверджено графік і персональну відповідальність за ті складові, темп яких потрібно наростити.

Водночас головним обмежувачем для проєкту залишається зовнішня залежність: без стабільних постачань окремих елементів графік ризикує "просісти".

"Обговорили на нараді ключові виклики, а саме - доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва. FREYJA рухається, і це важливо", - наголосив Зеленський.

Крім того, окремий блок наради стосувався ракет для американських зенітних комплексів. Президент повідомив, що йшлося про взаємодію з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3, і додав, що очікує конкретних результатів від МЗС та Міноборони в цьому напрямі комунікації.

FREYJA
FREYJA / Інфографіка: Главред

Як Україна може протидіяти балістиці РФ

Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що нинішня інтенсивність російських ракетних ударів безпосередньо пов'язана з тим, що Кремль усвідомлює обмежені можливості України у протидії балістичним ракетам.

За його словами, доки Україна не отримає ефективних засобів протидії балістичним ракетам, Кремль не бачитиме серйозних перешкод для продовження атак.

"У нас є два варіанти захиститися. Перший і, на мою думку, основний: нам треба терміново мати в наявності балістику для завдавання ударів. Російська пускова установка перебуває на стартовій позиції максимум 20-30 хвилин. Другий варіант: наша балістика по Москві. Уявіть, якщо б Москва сьогодні вночі отримала б такі удари, як ми. У них би дуже сильно змінилися б настрої. Нам треба "бігти" колосальними темпами у напрямку здобуття власної балістики", - наголосив експерт.

Українська ППО - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що після чергового масштабного удару російських окупантів по Києву Україна закликала міжнародних партнерів якомога швидше ухвалити рішення щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Україні вже кілька місяців критично не вистачає ракет для відбиття масованих балістичних атак країни-агресорки Росії.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що останні масовані атаки Росії по Україні навряд чи суттєво пришвидшать ухвалення рішень західними партнерами щодо надання додаткових засобів ППО, хоча можуть стати серйозним викликом для НАТО.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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