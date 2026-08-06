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Дрон РФ влучив у вагон на залізничній станції в Лозовій: загинули люди

Анна Ярославська
6 серпня 2026, 10:42
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В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники залізниці.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій
Обстріл Лозової - окупанти здійснили напад на станцію Укрзалізниці / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Росія завдала удару безпілотником по залізничній станції в Лозовій
  • Загинули дві людини, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості
  • Дрон влучив у вагон поїзда неподалік від міського вокзалу

У четвер, 6 серпня, окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

"Ворог атакував безпілотником залізничну станцію в Лозовій. Наразі відомо про двох загиблих чоловіків", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

відео дня

За його словами, серед постраждалих - п’ять чоловіків і три жінки. Деякі з них перебувають у важкому стані.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу. На місці атаки працюють усі екстрені служби.

Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський повідомив, що дрон влучив у вагон неподалік від вокзалу. За його словами, двоє загиблих і троє поранених - працівники залізниці.

Він додав, що на вокзалі, розташованому практично в прифронтовій зоні, облаштовано три укриття.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ здатна запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця

Росія продовжуватиме наносити удари балістичними ракетами по українських складах, виробничих об’єктах та логістичних центрах. Ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця. Про це повідомив фахівець з радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, останні атаки РФ спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру та бізнес. Такий підхід, переконаний Бескрестнов, залишатиметься незмінним доти, доки у Росії є відповідний ракетний ресурс.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади продовольства, склади будівельних матеріалів, роздрібна торгівля, виробництва. І так триватиме, доки у ворога є балістика", - зазначив "Флеш".

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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