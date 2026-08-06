'Український Хатіко': пса залишили посеред поля, але він нікуди не йде і чекає господарів

Собака вже два тижні залишається біля дороги та практично не залишає обране місце.

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Біля траси на Житомирщині другий тиждень чекає на господарів домашня собака / Колаж: Главред, фото: threads.com/@raya.perina

Коротко:

Собака вже другий тиждень лежить біля траси між Бердичевом і Чудновом

Тварина, ймовірно, домашня

Небайдужі шукають для собаки перетримку або новий дім

На Житомирщині біля траси вже другий тиждень не покидає свого місця собака, яку, ймовірно, залишили посеред поля. Тварина лежить біля дороги та, за словами очевидців, не покидає місця, де її знайшли.

Небайдужі припускають, що вона чекає на господарів, і шукають для неї перетримку або новий дім.

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Про історію собаки розповіла користувачка Threads @raya.perina. За її словами, тварина лежить біля траси між Бердичевом і Чудновом, неподалік повороту на Тютюнники.

"Поле з обох боків, до сіл далеко. Вона лежить прямо біля дороги. Не тікає, не шукає їжу – просто лежить на одному місці. Хтось вивіз і залишив", - припускає авторка допису.

Небайдужі люди вже підгодовують тварину та залишають їй воду. Судячи з поведінки, собака домашня - вона лагідна та легко йде на контакт із людьми.

"Дуже лагідна дівчинка, зовсім ручна. Видно, що домашня", - йдеться у дописі.

Біля траси на Житомирщині другий тиждень чекає на господарів домашня собака/ Фото: скриншот допису в Threads

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