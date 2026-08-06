'Український Хатіко': пса залишили посеред поля, але він нікуди не йде і чекає господарів

Коротко:
- Собака вже другий тиждень лежить біля траси між Бердичевом і Чудновом
- Тварина, ймовірно, домашня
- Небайдужі шукають для собаки перетримку або новий дім
На Житомирщині біля траси вже другий тиждень не покидає свого місця собака, яку, ймовірно, залишили посеред поля. Тварина лежить біля дороги та, за словами очевидців, не покидає місця, де її знайшли.
Небайдужі припускають, що вона чекає на господарів, і шукають для неї перетримку або новий дім.
Про історію собаки розповіла користувачка Threads @raya.perina. За її словами, тварина лежить біля траси між Бердичевом і Чудновом, неподалік повороту на Тютюнники.
"Поле з обох боків, до сіл далеко. Вона лежить прямо біля дороги. Не тікає, не шукає їжу – просто лежить на одному місці. Хтось вивіз і залишив", - припускає авторка допису.
Небайдужі люди вже підгодовують тварину та залишають їй воду. Судячи з поведінки, собака домашня - вона лагідна та легко йде на контакт із людьми.
"Дуже лагідна дівчинка, зовсім ручна. Видно, що домашня", - йдеться у дописі.
Читайте інші новини:
- "Джессі в надійних руках": собаку, який втратив господаря після обстрілу Києва, прихистили
- Собаки з Чорнобиля здивували волонтерів: що незвичного в їхньому зовнішньому вигляді (фото)
- "Тепер усе буде добре": на Київщині чоловік дивом знайшов собаку після атаки РФ
Про джерело: Threads
Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред